L’affaire des bloggeurs devant la police économique

Des sources proches du dossier ont révélé à l'agence indépendante « Al-Akhbar » que la police chargée des crimes économiques a entamé des interrogatoires auprès de plusieurs personnes détenues dans le cadre de l'affaire médiatiquement connue sous le nom de « dossier des blogueurs de l'étranger».

Ces sources ont précisé que l'enquête de la police des crimes économiques se concentre sur le volet immobilier et les soupçons qui y sont liés.

L'intervention de la police des crimes économiques dans ce dossier survient plus d'un mois après le placement en détention des individus concernés par les services de la Sûreté de l'État, dans des conditions très strictes ayant empêché leurs proches et leurs avocats de les rencontrer.

La plupart des personnes impliquées dans ce dossier ont désormais passé un mois derrière les barreaux sans que les services de sécurité ne fournissent la moindre explication sur leur situation. De son côté, le ministère public a publié, à la mi-octobre, un communiqué justifiant l'interdiction faite aux détenus de rencontrer leurs avocats. Il s'est appuyé sur le dernier alinéa de l'article 58 du Code de procédure pénale, qui exclut les suspects impliqués dans des crimes contre la sûreté de l'État ou des actes de terrorisme du droit de communiquer avec un avocat durant toute la période de garde à vue, tout en précisant que les autres garanties légales qui leur sont accordées demeurent intactes.

Dans un communiqué publié le vendredi 16 octobre au soir — concernant ce qu'il a qualifié de « mesures prises dans le cadre de l'enquête préliminaire sur une affaire confiée à la Direction de la Sûreté de l'État » —, le ministère public a souligné que la loi autorise le report de la communication avec un avocat lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. Cette décision doit faire l'objet d'une demande motivée de la part de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, et être conforme aux dispositions légales en vigueur.

Parmi les personnes actuellement en détention dans le cadre de ce dossier figurent des proches de blogueurs résidant à l'étranger, ainsi que des professionnels des médias, des agents immobiliers, et des propriétaires ou employés de bureaux de change.