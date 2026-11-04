SOS-Esclaves: Communiqué de presse

SOS-Esclaves salue l’adoption par Son Excellence le Président de la République de l’organisation d’une cérémonie nationale d’hommage à feu Boubacar Ould Messaoud, militant des droits humains

C’est avec un profond sentiment de reconnaissance et de fierté, ainsi qu’une immense gratitude, que le Bureau exécutif de SOS-Esclaves a accueilli la décision de Son Excellence Monsieur Mohamed

Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République, d’adopter l’organisation d’une cérémonie nationale d’hommage à la mémoire d’un grand homme de la Nation et de l’humanité, éminent militant national et doyen du combat pour les droits humains, fondateur de SOS-Esclaves, feu Boubacar Ould Messaoud.

Tout en exprimant sa profonde reconnaissance à Son Excellence le Président de la République pour ce geste national empreint de considération, l’organisation tient à saluer hautement cette décision, qui témoigne d’une juste reconnaissance envers un homme ayant consacré sa vie à la défense de la liberté et de la dignité humaine, à la lutte contre l’esclavage et ses séquelles, ainsi qu’à la promotion des droits humains, de la justice et de l’égalité. Il est demeuré fidèle à ses principes et à ses convictions jusqu’aux derniers jours de sa vie.

Cette initiative revêt une importance particulière dans la mesure où elle s’inscrit dans le prolongement de la distinction et de l’hommage officiels précédemment accordés au défunt par Son Excellence le Président de la République, à l’occasion d’une célébration de la fête de l’indépendance nationale. Elle traduit ainsi la reconnaissance des contributions nationales et humanitaires du défunt, ainsi que la place éminente qu’occupe sa personnalité dans la mémoire nationale et la conscience collective des Mauritaniens.

SOS-Esclaves considère que l’adoption par l’État de cette cérémonie commémorative constitue une initiative nationale hautement appréciable, qui dépasse le simple hommage à une personnalité marquante des droits humains. Elle représente également une reconnaissance de la valeur du militantisme pacifique et de l’engagement en faveur des droits humains, ainsi que de l’importance du rôle joué par les militants et les réformateurs dans la défense des droits fondamentaux, la promotion des valeurs de citoyenneté, de justice et d’équité, et la construction d’un État de droit et d’institutions.

L’organisation estime également que cet hommage ne concerne pas uniquement la famille du défunt, ses compagnons de lutte et les militants de SOS-Esclaves. Il constitue un moment de reconnaissance nationale qui revient également à l’ensemble des forces vives, des organisations de défense des droits humains et de la société civile, ainsi qu’aux militants libres qui ont fait de la défense de l’être humain et de sa dignité une cause de principe, qui ne saurait faire l’objet d’aucun compromis.

Feu Boubacar Ould Messaoud jouissait, en effet, d’une considération particulière et d’une large estime auprès des différentes composantes de la société nationale, en raison de la sincérité de ses positions, de la fermeté de ses principes et de l’intégrité de son parcours militant.

La cérémonie d’hommage, prévue le 2 décembre 2026, en concomitance avec la célébration de la Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage, revêt une profonde portée symbolique et historique. Elle permettra de faire converger la mémoire de l’une des grandes voix nationales ayant consacré sa vie à la lutte contre l’esclavage et à la défense de ses victimes, avec une journée internationale qui renouvelle l’engagement de la communauté internationale en faveur de l’éradication de cette pratique odieuse, sous toutes ses formes et dans toutes ses séquelles.

En accueillant favorablement cette initiative nationale, SOS-Esclaves tient à souligner que le véritable hommage rendu à feu Boubacar Ould Messaoud ne saurait se limiter à la célébration de sa mémoire et à l’évocation de son parcours, aussi importantes soient-elles. Il réside avant tout dans la poursuite du chemin qu’il a choisi, à travers un engagement résolu en faveur de l’éradication de l’esclavage et de ses séquelles, de la réparation des injustices subies par ses victimes, du renforcement de leur protection juridique et sociale, ainsi que de l’ancrage des valeurs de liberté, d’égalité et de dignité humaine.

En conclusion, SOS-Esclaves adresse ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Son Excellence le Président de la République pour cette initiative nationale hautement appréciable. L’organisation tient également à saluer les efforts de toutes les institutions, instances et personnalités qui ont contribué à la maturation de cette initiative et à sa concrétisation.

Elle invite, par ailleurs, l’ensemble des forces nationales, des organisations de défense des droits humains et de la société civile, ainsi que les amis du défunt et ses compagnons de lutte, à prendre une part active à ce rendez-vous national et humanitaire, en hommage à la mémoire d’un homme qui a fait de la dignité humaine le combat majeur de toute sa vie.

Que Dieu accorde Sa miséricorde au défunt Boubacar Ould Messaoud, le récompense pour tout ce qu’il a accompli au service de son pays et de l’humanité, et fasse de son héritage militant et humanitaire une source d’inspiration pour les générations futures.

Le Bureau exécutif de SOS-Esclaves

Nouakchott, le 4 November 2026