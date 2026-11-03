Négociations pour le renouvellement de l’accord avec l’UE: Les pêcheurs espagnols mécontents

La proposition d'augmenter les redevances imposées aux navires de pêche européens opérant dans les eaux mauritaniennes a suscité un vif mécontentement parmi les armateurs espagnols. Ces derniers estiment que la charge financière croissante épuise leurs ressources, alors même que des négociations sont en cours pour renouveler l'accord de pêche entre la Mauritanie et l'Union européenne.

Le journal espagnol « Faro de Vigo » a révélé, dans un article publié le mardi 3 novembre 2026, que la Commission européenne demande aux armateurs de faire preuve de plus de souplesse concernant les redevances qu'ils versent. L'objectif est de faciliter la conclusion d'un nouvel accord garantissant la poursuite des activités de la flotte européenne dans les eaux mauritaniennes.

Citant des milieux professionnels espagnols, le journal rapporte leur indignation face à ces exigences : « Ils nous saignent de toutes parts», ont-ils déclaré, faisant référence à la multiplication des taxes et des obligations financières imposées aux entreprises.

Les représentants du secteur de la pêche espagnol tiennent une réunion ce mardi à Madrid pour discuter de l'évolution des négociations, tout en exprimant des doutes quant à leur capacité à supporter des hausses supplémentaires des coûts de pêche.

Selon le journal, les redevances actuelles appliquées aux navires pêchant des espèces pélagiques varient entre 75 et 140 euros par tonne. Les navires pêchant le merlu (sans installation de congélation à bord) paient 100 euros par tonne, tandis que les thoniers s'acquittent de 80 euros par tonne, auxquels s'ajoutent des frais annuels pouvant atteindre 3 500 euros par navire. Les navires de pêche pélagique bénéficient de la part la plus importante dans l'accord de pêche actuel, avec un quota autorisé de 225 000 tonnes par an, sur un total de 280 000 tonnes allouées à la flotte européenne.

Par ailleurs, les navires européens sont soumis à des redevances et taxes supplémentaires, et sont tenus de consacrer une partie de leurs captures aux populations démunies en Mauritanie, conformément aux conditions stipulées dans le protocole.

Ces développements interviennent à une étape délicate des négociations relatives au renouvellement du protocole de pêche pour la période 2021–2026, sur fond de divergences concernant le montant des contributions financières que les entreprises européennes doivent verser pour continuer à exploiter les ressources halieutiques mauritaniennes.