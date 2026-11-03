Mauritanie – Japon : le « MASAAKI NAKAMURA » a été baptisé et mis à l'eau à Niigata, au Japon, dans le cadre de la coopération japonaise

COMMUNIQUE DE PRESSE - Le 29 octobre 2026 - Ambassade du Japon en Mauritanie

Dans le cadre de la coopération au développement du Japon en faveur de la Mauritanie, la cérémonie de baptême et de mise à l'eau du navire de recherche halieutique actuellement en construction au titre de la coopération financière non remboursable de la JICA intitulée « Projet de construction d'un Navire de Recherche Halieutique », destiné à être remis à l'Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches (IMROP), relevant du Ministère de la Pêche, des Infrastructures Maritimes et Portuaires, s'est tenue le 29 octobre dans la préfecture de Niigata, au Japon.

Sur décision du gouvernement mauritanien, ce navire a été baptisé « MASAAKI NAKAMURA », en hommage à M. Masaaki NAKAMURA, ancien expert de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), en reconnaissance de sa contribution significative au développement du secteur halieutique mauritanien, notamment par l'introduction et la diffusion de la méthode japonaise de pêche au poulpe.

La cérémonie de baptême et de mise à l'eau a été organisée par le chantier naval TSUNEISHI MIHO Shipbuilding Corporation, en présence de S.E.M. Ahmedou Idey Mohamed Radhi, Ambassadeur de Mauritanie au Japon, de M. Masaaki NAKAMURA et de son épouse, ainsi que du conseiller spécial du Président de la JICA.

M. NAKAMURA a été déployé en Mauritanie en qualité d'expert JICA de 1978 à 1985, où il s'est consacré au développement de la pêche côtière du pays, alors en plein essor. En particulier, l'introduction et la vulgarisation de la technique de pêche aux poulpes, adaptée aux conditions locales, ont constitué un tournant décisif pour l'essor ultérieur du secteur halieutique mauritanien. Cette technique de pêche est aujourd'hui solidement ancrée dans les pratiques de pêche du pays et constitue une méthode emblématique du secteur, générant environ 40 000 emplois et des revenus se chiffrant à centaines de millions de dollars. Le poulpe est par ailleurs devenu l'un des principaux produits d'exportation de la Mauritanie : environ 12 000 tonnes, soit près de 40 % des importations japonaises de poulpe, proviennent de ce pays. Ce développement remarquable contribue non seulement à l'économie mauritanienne, mais renforce également les liens économiques entre la Mauritanie et le Japon. Les mérites de M. Nakamura sont largement reconnus en Mauritanie, et le gouvernement mauritanien lui a décerné en 2010 Chevalier de l’Ordre du Mérite National.

Fort de l'impulsion donnée par l'action de M. Nakamura, le Japon a mis en œuvre, à travers la JICA, de nombreuses années de coopération technique, de fourniture d'équipements et de réalisation d'infrastructures au bénéfice du secteur halieutique mauritanien. Le nouveau navire de recherche, doté des capacités les plus récentes en matière d'évaluation des ressources halieutiques et de surveillance de l'environnement marin, répond à la nécessité de remplacer les navires existants devenus vétustes, ne permettant plus à l'IMROP de mener ses activités de recherche dans des conditions satisfaisantes. Ce navire est construit à l'usine de Niigata de TSUNEISHI MIHO Shipbuilding Corporation qui possède une solide expérience dans la construction de navires de petite taille tels que les navires de recherche halieutique. Il est appelé à jouer un rôle essentiel dans la gestion durable des ressources halieutiques en Mauritanie, à travers l'évaluation des ressources marines et l'observation de l'environnement océanique.

La mise à l'eau de ce navire de recherche marque une étape symbolique dans l'histoire de la coopération entre la Mauritanie et le Japon, transmettant aux générations futures l'héritage d'un demi-siècle de partenariat, né de l'action d'un seul expert japonais.

L'Ambassade du Japon, s’appuyant sur les résultats du sommet entre le Président Ghazouani, qui s'était rendu au Japon en 2025 pour participer à la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), et le Premier Ministre japonais de l'époque, continuera à œuvrer au renforcement des relations entre la Mauritanie et le Japon dans de nombreux domaines. À cet égard, nous sommes particulièrement heureux de pouvoir travailler aux côtés du gouvernement mauritanien et du peuple mauritanien, et nous plaçons de grands espoirs dans la poursuite d'une coopération fructueuse et dynamique.

【Référence 1】Projet de Construction d’un Navire de Recherche Halieutique(https://www.jica.go.jp/oda/project/2460300/?wovn=en )

●Intitulé du projet : Projet de construction d'un navire de recherche halieutique

●Contrat de don (G/A) / Délai d'exécution : Novembre 2024 – Décembre 2029

●Montant du don : 2 927 millions de yens (environ 18,5 millions de dollars)

●Objectif du projet : Ce projet vise à améliorer les capacités techniques et fonctionnelles de l'IMROP en matière d'évaluation des ressources halieutiques et de surveillance de l'environnement marin, afin de contribuer à l'utilisation durable des ressources halieutiques et à la préservation de l'environnement marin en Mauritanie et dans les pays voisins, sur la base de données scientifiques.

●Contenu du projet :

Équipements : Construction d'un navire de recherche halieutique (jauge brute : environ 311 GT (jauge brute internationale : environ 480 GT), longueur : environ 43,50 m, largeur : 8,30 m, creux : 6,00 m, tirant d'eau en charge : environ 3,35 m, puissance du moteur principal : 1 030 kW (1 400 CV), équipé de matériel d'investigation acoustique, d'équipements d'océanographie, de matériel de traitement et d'analyse des échantillons, d'instruments de navigation, d'équipements de radiocommunication, de matériel de pêche et d'engins de pêche, etc.)

【Référence 2】Principales autres coopérations financières non remboursables du Japon dans le secteur halieutique en Mauritanie

●Projet d’amélioration des installations du Centre de Qualification et de Formation aux Métiers de la Pêche (CQFMP) (2022)

●Projet de construction des laboratoires d’inspection et d’analyses de l’Office Nationale

d’Inspection Sanitaire des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture (ONISPA) Nouadhibou (2019)

●Projet d’Extension du Port de Pêche Artisanale de Nouadhibou (2013)

●Le Projet d’aménagement des Centres d’examen hygiénique de produits maritimes à Nouakchott (2004)