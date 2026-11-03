Les sous-traitants saluent les réformes mises en œuvre par la SNIM

Les fédérations des entreprises sous-traitantes de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) — regroupées sous l'entité « Ecopart » — ont salué les réalisations et les réformes entreprises par la société ces dernières années. Elles ont souligné que la direction actuelle, dirigée par l'ingénieur Mohamed Vall Ould Telmidy, a réussi à corriger des dysfonctionnements accumulés par le passé, à rétablir l'équilibre financier et à générer des bénéfices substantiels.

Dans un communiqué de presse, le coordinateur général de ces fédérations, Cheikh Ould Ely Ould Baba, a indiqué que la direction actuelle a hérité d'une situation marquée par des défis financiers, administratifs et opérationnels complexes, découlant d'une gestion défaillante et de la dégradation de certaines installations et outils de production. Elle a toutefois su surmonter une grande partie de ces obstacles grâce à des réformes touchant divers secteurs de l'entreprise.

Le communiqué met en exergue les avancées réalisées dans la réhabilitation des infrastructures, le renouvellement des équipements, des machines de production et des moyens de transport, ainsi que dans le développement des ressources humaines, l'accroissement des effectifs et le renforcement de la présence des compétences nationales au sein des différentes activités de la société.

Les fédérations considèrent que l'une des mesures stratégiques majeures prises par la direction actuelle est l'accord visant à mettre le réseau ferroviaire de la SNIM à la disposition d'autres producteurs de minerai de fer. Cette initiative permet de diversifier les sources de revenus de l'entreprise et de valoriser économiquement ses infrastructures.

Elles ont affirmé que ces réformes ouvrent la voie à une nouvelle phase qui dépasse la simple extraction et exportation de minerai de fer brut, en s'orientant vers le développement d'industries de transformation et la mise en place de projets locaux de sidérurgie. Cette démarche vise à accroître la valeur ajoutée des ressources minérales nationales et à créer de nouvelles opportunités d'emploi. Les fédérations ont appelé à poursuivre les réformes financières et administratives, ainsi qu'à renforcer le partenariat avec les entreprises nationales — notamment les sous-traitants — qui constituent un maillon essentiel de la chaîne de production et des services liés aux activités de la SNIM.

Le superviseur général des fédérations, Cheikh Ould Ely Ould Baba, a réitéré le soutien de ces dernières à l'Administrateur Directeur Général, Mohamed Vall Ould Télmidi. Il a salué les efforts déployés par la direction, les cadres et les travailleurs, soulignant que la préservation des acquis de l'entreprise et le renforcement de sa compétitivité relèvent d'une responsabilité nationale, compte tenu de la place centrale qu'elle occupe dans l'économie mauritanienne.