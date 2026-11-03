Diner des amis de Ghazouani à l’intention des participants au forum de la diaspora

La coordination des Amis du président Mohamed El Ghazouani a offert un diner aux participants du forum de la diaspora, dimanche soir, dans un réceptif hôtelier de Nouakchott.

Cet événement était précédé d’un point de presse, au cours duquel les organisateurs ont décliné l’objectif de la démarche à savoir “renforcer le dialogue, la concertation et l’implication de la diaspora dans la réalisation du programme du président Mohamed Cheikh El Ghazouani”.

Premier à prendre la parole, le président de la Coordination des Amis du Président Mohamed Cheikh El Ghazouani, Diallo Amadou Goral, a salué l’organisation du premier forum de la diaspora, “un événement historique, qui a permis de donner la parole à cette importante frange de mauritaniens, dont le potentiel de contribution au développement est de la plus importance pour le président de la République”.

Le président de la coordination par la suite insisté sur “le climat de paix et de stabilité qui règne en Mauritanie, dans un Sahel en proie à l’insécurité et la violence”.

Pour sa part, Abou Lamine Dieng, membre de la coordination, a mis en avant “une soirée avec la diaspora inspirée par l’esprit de dialogue” avec l’objectif “d’exposer la vision d’une Mauritanie intégrée, des citoyens résolument engagés à réaliser un avenir rassembleur, propice à l’expression des énergies positives et au développement dans la fraternité”.

Un objectif stratégique pour lequel la Coordination des Amis du Président Mohamed El Ghaouani entreprend des actions de sensibilisation en profondeur.

Les représentants de la diaspora en Côte d’Ivoire, en France et d’autres personnalités ont également pris la parole au cours de la soirée.