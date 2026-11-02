Le PM se réunit avec les représentants de la majorité pour préparer la DPG

Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diay, a présidé, ce lundi 2 novembre 2026, une réunion avec les présidents et représentants des partis de la majorité, ainsi que les chefs des groupes parlementaires issus de ces mêmes partis, consacrée à la préparation de la Déclaration de politique générale du gouvernement.

À l'ouverture de la réunion, le Premier ministre a souhaité la bienvenue aux participants, précisant que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des instructions du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à instaurer une tradition de concertation sur toutes les questions nationales. Cette réunion s'inscrit par ailleurs dans le processus de préparation de la Déclaration de politique générale du gouvernement, qui sera présentée devant le Parlement, conformément aux dispositions des articles 42 et 76 de la Constitution.

Le Premier ministre a souligné que cette réunion constitue une occasion de concertation et d'échange de vues autour de cette échéance, articulée autour de deux axes principaux : le premier consiste à recueillir les avis et propositions des dirigeants et représentants des partis et des groupes parlementaires, ainsi que leurs observations sur la gestion des affaires publiques, afin d'enrichir la Déclaration de politique générale du gouvernement et d'en approfondir le contenu ; le second axe porte sur la coordination relative à la préparation politique et médiatique de cette étape.

La réunion a donné lieu à des discussions et des interventions portant sur diverses questions et préoccupations nationales. À cette occasion, les dirigeants et représentants des partis et des groupes parlementaires ont exposé leurs points de vue et leurs propositions, réaffirmant leur soutien au programme du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi qu'à l'action du gouvernement pour sa mise en œuvre. En réponse aux interventions, le Premier ministre a salué les divers avis et remarques exprimés, les qualifiant de précieux en raison des questions actuelles et stratégiques qu'ils ont soulevées — des questions revêtant une importance capitale pour le présent et l'avenir du pays. Il a, par ailleurs, souligné que ces contributions aideront à orienter le contenu de la déclaration gouvernementale en cours d'élaboration.