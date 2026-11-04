Accord entre étudiants et autorités mettant fin à la grève : Décryptage

Après plusieurs semaines d’un bras de fer intense qui a paralysé l'enseignement supérieur mauritanien, un dénouement officiel a été enfin acté. La signature, le vendredi 30 Octobre, d’un procès-verbal d’accord entre le ministère de tutelle et les principaux syndicats estudiantins met un point final à la grève générale. Marqué par un boycott massif des cours et un déploiement sécuritaire sans précédent dans l'enceinte du campus et dans le centre-ville de Nouakchott, ce conflit a trouvé une issue négociée. Pour comprendre la portée de cet accord, il convient de confronter les exigences initiales des grévistes aux concessions réelles accordées par les autorités publiques.

Les racines de la colère et les exigences des étudiants

La mobilisation initiée par la « « Fratrie estudiantine pour la défense des droits et des acquis » reposait sur une plateforme de revendications sociales urgentes, exacerbées par l'éloignement du nouveau complexe universitaire de Nouakchott et le manque criant de certains équipements. Les étudiants exigeaient principalement : la révision des tarifs de transport, le passage aux nouveaux bus à haut niveau de service (BHNS) s'étant accompagné d'une hausse tarifaire jugée insupportable pour les budgets estudiantins ; il leur était demandé de payer 300 MRO à l’aller et autant au retour, soit 600 MRO par jour, un montant jugé exorbitant pour des étudiants dont la majorité est issue de familles démunies, habitant très loin des différentes Facultés de l’université ; l'accès au logement universitaire dont la gestion est jugée opaque, et insuffisantes les places disponibles dans la nouvelle cité universitaire ; l’élargissement des bourses, avec l’annulation des réformes restrictives excluant une part importante d’étudiants des critères d'octroi de la bourse nationale.

Les points-clés de l’accord

Le procès-verbal paraphé par la directrice générale de la Société de Transport Public (STP), madame Mariem mint El Mofid, et les quatre grandes centrales syndicales (Ligue Nationale, Union Générale, Union Nationale et Syndicat National des étudiants de Mauritanie) se concentre principalement sur la refonte structurelle du transport universitaire.

Mise en place d'un abonnement BHNS à tarif réduit : l'accord introduit un abonnement mensuel spécifique pour les étudiants, fixé à 3 500 MRO pour 50 trajets. Cela ramène le coût unitaire du trajet à bord des bus modernes à 70 MRO, un compromis net face au tarif grand public. Sanctuarisation du tarif traditionnel à 50 MRO : sur le réseau de lignes classiques non encore converties au BHNS, le tarif historique de 50 MRO par trajet unique est maintenu. La seule contrepartie imposée aux étudiants est la transition numérique obligatoire, le paiement devant se faire exclusivement via l'application de billetterie électronique (E-Ticket).

Mise en place de carnets de tickets physiques : pour anticiper les fractures numériques ou les problèmes de connexion sur le campus, l’Administration s'engage à éditer de nouveaux carnets de tickets physiques pour le réseau traditionnel. Modernisation progressive des lignes : le ministère s'est engagé contractuellement à appliquer ces mêmes grilles tarifaires préférentielles au fur et à mesure du déploiement de nouvelles flottes de bus de haute qualité.

Qui a gagné le bras de fer ?

L'accord révèle un compromis pragmatique, mais qui penche nettement en faveur d'une victoire syndicale sur le plan social. Les syndicats d'étudiants ont réussi à faire plier le gouvernement sur le caractère non négociable de l'accessibilité financière au campus. En obtenant un tarif unitaire de 70 MRO pour le transport moderne et en verrouillant le tarif à 50 MRO pour le réseau classique, la coordination estudiantine démontre sa capacité de blocage et de négociation. Le retour au calme s'est fait sans capitulation et les leaders syndicaux s'imposent comme des interlocuteurs incontournables face à l'État.

Le ministère de l’Enseignement supérieur et la STP n'ont pas totalement cédé, ni sans contreparties. L'État valide sa stratégie de modernisation des services publics : en imposant l'usage exclusif de l'application E-Ticket pour bénéficier du tarif à 50 MRO, les autorités forcent la bancarisation et la numérisation des flux étudiants, réduisant la fraude et la manipulation de monnaie fiduciaire. De plus, sur le plan politique, cet accord permet de désamorcer une crise sécuritaire qui commençait à entacher l'image de la capitale, en raison des patrouilles policières permanentes en zone urbaine. Si les étudiants valident l'essentiel de leurs revendications économiques immédiates liées au transport, le ministère réussit à faire accepter ses réformes structurelles de modernisation technologique. La reprise des cours s'effectue sous le signe d'un arbitrage serré où la rue a su faire valoir ses droits.

Dalay Lam