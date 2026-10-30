Expulsée de sa demeure, la famille Koumé dénonce des tracasseries continues

Expulsée d’une demeure située à l’ilot L, sur fond de litige foncier la semaine dernière, et vivant désormais sous une tente en face de la propriété contestée, la famille Koumé dénonce “ la poursuite de tracasseries policières” visant à dégager les membres du nouveau lieu de “refuge”. Ce jeudi, une source interne se plaint de l’interpellation de tous les garçons, conduits au commissariat du Ksar I et de fortes pressions exercées sur la mère de famille, pour quitter l’endroit. A l’origine de la tourmente, une maison achetée en 1973, par feu Amadou Koume, connu à l’époque dans le milieu du transport des poids lourds Mercedes. Suivant la version de la famille, la maison objet du litige, avait été hypothéquée auprès d’une banque de la place, la défunte BMDC en 1985. Une institution dont la liquidation a débouché sur la création de l’Agence de Recouvrement des Créances Bancaires (ARCB), héritière de l’hypothèque, qui a fait l’objet d’une main levée en 2000, après le paiement intégral de la créance. La famille expulsée dit disposer de toutes les transactions immobilières (titre foncier, acte d’hypothèque et main levée) et accuse la partie adverse “d’avoir usé de manœuvres frauduleuses” pour obtenir une décision d’expulsion. Pour le moment, aucune réaction de la part des autorités et de la partie bénéficiaire de l’ordonnance d’expulsion, pour éclairer l’opinion autour d’une affaire qui défraie la chronique.