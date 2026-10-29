Ghazouani au sommet Russie/Afrique : pour quelles retombées?

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, participe au 3é sommet Russie/Afrique aux côtés d’une vingtaine de chefs d’Etat africains, les 28 et 29 octobre 2026.

Quels sont les enjeux et retombées prévisibles de la présence du chef de l’Etat mauritanien à cette rencontre ? Les projets nationaux dans le cadre du développement desquels la coopération avec la Russie pourrait avoir un intérêt pour la Mauritanie.

La Mauritanie est un nouvel État exportateur de gaz grâce au champ GTA, exploité en commun avec le Sénégal.

Un chantier potentiel de coopération avec la Russie de Poutine, qui abrite cette semaine, le sommet des pays exportateurs de gaz si Nouakchott entend diversifier ses relations au delà des partenaires traditionnels dans l’exploitation de GTA, BP et Kosmos.

Par ailleurs, en marge de ce sommet, la Mauritanie et la Russie ont signé un accord de coopération relatif à l’extradition et au transfèrement d’individus condamnés.

Avec 33 accords intergouvernementaux prévus à l’occasion de ce sommet, la Mauritanie pourrait être concernée par 2 à 3 conventions.

Sur le plan continental, la Russie a promis un allégement de dettes et des investissement dans le cadre de la ZLECAF.