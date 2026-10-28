Le ministre de l'économie participe à la session ministérielle de haut niveau sur le financement du développement

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Mohamedou Ould Mhaimid, a pris part, mercredi à Madrid, à la session ministérielle de haut niveau organisée dans le cadre de la deuxième journée des forums consacrés au «Dialogue sur le financement des objectifs de développement durable : renforcer les approches nationales ».

Les discussions de la deuxième journée ont porté sur les moyens de mieux adapter les mécanismes de financement aux priorités nationales, en traduisant les objectifs de développement et les engagements climatiques en réformes concrètes. Les participants ont également examiné les modalités d’une meilleure complémentarité entre financements publics, investissements privés et ressources internationales, dans le cadre de la Plateforme d’action de Séville.

Prenant la parole devant les participants, le ministre a souligné que le défi du financement du développement ne se limite pas à mobiliser davantage de ressources. Il consiste également à mieux les coordonner et à en optimiser l’utilisation pour soutenir la transformation économique et améliorer les conditions de vie des populations.

S'agissant de la plate-forme d'action de Séville, il a mis en avant plusieurs priorités de la Mauritanie : renforcer les capacités nationales en matière de planification financière, de préparation des projets et de gestion des investissements publics ; faciliter l’accès aux financements concessionnels et aux ressources climatiques, notamment pour les projets à fort impact économique, social et environnemental ; et améliorer la coordination entre les institutions financières internationales, les banques de développement, les partenaires techniques et financiers et le secteur privé.

Le ministre a par ailleurs plaidé pour une mobilisation accrue des financements climatiques concessionnels et le développement des partenariats public-privé, afin de stimuler les investissements nationaux et étrangers, de créer davantage de valeur ajoutée et de favoriser l’emploi des jeunes. Il a rappelé que l’action de la Mauritanie accorde une attention particulière à l’efficacité des dépenses sociales, au développement du capital humain et à l’inclusion financière.

Organisés conjointement par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le gouvernement espagnol, ces forums réunissent des ministres, des responsables internationaux, des représentants d’institutions financières et des partenaires au développement.

Source: MAED