La ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires visite le PAN

La ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, Mme Aissata Lam, a effectué ce mercredi 28 octobre une visite au Port autonome de Nouadhibou, où elle a été accueillie par le directeur général du port, M. Ahmed Ould Sid Ahmed Ould Die.

Cette visite visait à s'enquérir du déroulement des activités au sein du port et à suivre ses projets de développement. À cette occasion, la ministre a assisté à une présentation sur les activités portuaires et a effectué une visite de terrain incluant plusieurs départements, ainsi que le projet de réhabilitation du quai commercial et d'extension du port.

La visite a permis de faire le point sur l'état des installations portuaires et sur les projets en cours, dans le cadre des efforts visant à développer les infrastructures et à améliorer la performance opérationnelle du port.