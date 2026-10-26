PAN: Le directeur général inspecte les dégâts causés par la récente tempête marine

Le directeur général du Port autonome de Nouadhibou, M. Ahmed Ould Sid’Ahmed Ould Die a effectué, ce 26 octobre 2026, une visite sur le terrain pour constater les dégâts causés par la récente tempête marine et inspecter l'état d'avancement des travaux du projet de réhabilitation du quai commercial.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un suivi sur le terrain visant à évaluer l'impact de la tempête sur les installations et les travaux, ainsi qu'à déterminer les mesures techniques nécessaires pour garantir l'intégrité des infrastructures et assurer la poursuite du projet dans les meilleures conditions.