Le paysage politique du département de M’Bagne est en deuil après le décès, survenu ce lundi à Bruxelles, de M. Hassan Seck, maire de la commune de M'Bagne. Cadre éminent et acteur politique majeur du département, il s'est éteint des suites d'une longue maladie au moment où il effectuait son second mandat à la tête de la municipalité centrale.

Également directeur adjoint de l'Agence pour le Développement de la Pêche et de la Pisciculture Continentale (ADPPC), M. Hassan Seck s'était rendu en Belgique, où réside sa famille, pour se soigner et se reposer.

Reconnu par ses administrés et ses pairs comme un homme courtois, affable et profondément engagé, il a consacré sa vie au développement local de son département.

Sa disparition représente une perte immense pour la commune de M'Bagne et l'ensemble du département. Et depuis que la triste nouvelle est tombée, les messages de condoléances et de compassion ne cessent de tomber sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. A cette douloureuse occasion, toute l’équipe du Calame adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches. Que la terre lui soit legere. Amine!