Dar El Baraka : évacuation totale du village d'Ould Mansour

Le correspondant du journal « Le Calame » dans la wilaya du Brakna, ainsi que des témoins occulaires, ont rapporté l'évacuation de tous les habitants du village d'Oulad Mansour, coïncidant avec un déploiement intensif d'éléments de la Gendarmerie nationale ; une situation dont les circonstances et les causes demeurent, pour l'heure, incertaines.

Selon les informations recueillies sur place, toutes les familles ont quitté le village, tandis que cinq véhicules de la Gendarmerie nationale ont été déployés dans la zone, dans un contexte de mesures de sécurité renforcées et de restrictions d'accès au site.

Par ailleurs, des sources locales ont rapporté que des éléments de la Gendarmerie nationale ont interpellé sept personnes dans la soirée du vendredi 23 octobre 2026, avant de les remettre en liberté le samedi 24 octobre, selon les informations disponibles.

Un membre du groupe a indiqué que le village est désormais bouclé et placé sous haute surveillance, ajoutant que s'en approcher expose, selon ses dires, à une arrestation.

Le village d'Ould Mansour occupe une place particulière au sein du groupe qui porte son nom ; il constitue un espace d'ancrage social, auquel sont rattachées des infrastructures et des structures essentielles à la vie des habitants au fil des années.

Le village comprend une école, un bureau de vote et plusieurs puits qui ont longtemps servi de source d'eau pour la population. On y trouve également des éléments liés aux zones d'habitation, ainsi qu'un ancien cimetière, autant de témoins de son ancrage historique et social.

Le village abrite par ailleurs le mausolée du père du célèbre avocat, Me El Mokhtar Ould Ely un lieu qui revêt une symbolique toute particulière pour les membres de cette communauté.

Malgré les informations qui circulent concernant l'évacuation du village et le renforcement des mesures de sécurité en son sein, aucune explication officielle n'a été fournie à ce jour. Les raisons de cette évacuation, la nature des mesures prises, ainsi que la durée prévue de cette situation, demeurent inconnues.



Brahim Ely Salem

Cp. Brakna