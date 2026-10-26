La gangrène des jeux de hasard

La rapidité avec laquelle certaines richesses poussent comme des champignons a de quoi interroger. Il arrive, en effet, que des personnes n’ayant aucune activité économique connue se retrouvent du jour au lendemain projetées au-devant de la scène, brassant des milliards et exhibant des fortunes dont l’origine ne peut être que douteuse. Pour l’expliquer, certains évoquent les marchés attribués par l’État, le détournement des deniers publics devenu sport national ; d’autres, le trafic de substances interdites, d’or ou des activités moins avouables… comme les jeux de hasard.

Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que ces derniers sont en train de faire des ravages dans la jeunesse. Officiellement interdits en Mauritanie, ils sont pourtant tolérés et les jeunes (et parfois les vieux) s’y adonnent en toute impunité. Des chanceux y ont fait fortune. D’autres qui le sont moins se sont ruinés et ont ruiné leurs parents. Des maisons où l’on joue au bingo, au poker et au blind sont connues. La police y fait parfois des descentes, mais celles-ci sont trop rares pour être soulignées. Sont-elles protégées et par qui ?

Il y a quelques jours, le Premier ministre a tenu un comité interministériel consacré à l’examen d’un projet de loi portant sur la lutte contre les jeux de hasard et les paris. L’objectif du texte est d’encadrer de manière stricte, afin d’aboutir à un cadre législatif robuste et adapté aux défis actuels avant son adoption définitive ;réglementer et criminaliser certaines pratiques liées aux jeux d’argent et aux paris qui connaissent une recrudescence et posent des problèmes économiques et sociaux. Il y a urgence en tout cas. Le mal commence à prendre racine et la jeunesse à y prendre goût.

Ahmed ould Cheikh