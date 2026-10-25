Meeting de soutien au président Ghazouani à Riyad : rentrée politique réussie de Mariem Mint Boydiel

La ministre de la Fonction publique, Mariem Mint Boydiel, a réussi son entrée en matière politique lors d’un grand meeting de soutien au président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Organisé sous le patronage de son père, Boydiel Ould Houmeid, maire de N’Diago, ancien ministre et figure incontournable de la scène politique mauritanienne, l’événement s’est tenu devant une foule record.

Le stade de Riyad a refusé du monde, pris d’assaut par des milliers de militants et sympathisants venus des quatre coins de la capitale grâce à un dispositif logistique impressionnant comprenant des centaines de bus mobilisés pour l’occasion. Dans une ambiance festive, rythmée par le son des djembés, des sabars et les chants des griots, le rassemblement a offert l’image d’une Mauritanie plurielle, unie et réengagée derrière le projet présidentiel.

Boydiel Ould Houmeid : « Pas de retraite en politique »

Figure tutélaire de l’événement, Boydiel Ould Houmeid a été longuement applaudi par la foule. Prenant la parole, le maire de N'Diago a réitéré son soutien ferme au chef de l’État, insistant sur l’importance cruciale de l’unité nationale et de la cohésion sociale. Balayant les rumeurs sur son retrait des affaires publiques, l’homme politique a martelé qu’il n’y avait «pas de retraite en politique », réaffirmant ainsi sa présence active aux côtés des forces de la majorité.

Revenant sur le choix de Riyad, il a souligné qu’il n’avait rien de fortuit : il s'agit d’un acte de fidélité et d’un hommage aux grandes figures politiques passées par cette zone symbolique, telles que Mohamed Lemine Ould Ahmed, Sghair Ould M'Bareck ou encore Oumar Ould Matalla. Enfin, M. Ould Houmeid a chaleureusement remercié le parti INSAF pour le choix de son coordinateur, Mohamed Abdallahi Ould Louly, venu présider le meeting.

Mariem Mint Boydiel, une relève assumée

Marchant explicitement dans les pas d’un père à qui elle a rendu un vibrant hommage — le qualifiant de véritable « école » —, la ministre Mariem Mint Boydiel a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République pour la confiance placée en sa personne. Elle a réaffirmé sa détermination à contribuer activement au développement du pays, tout en mesurant la lourde charge de cet héritage politique.

Dans son allocution, elle a dressé un bilan éloquent des réalisations phares du président Ghazouani, citant notamment, le renforcement de la sécurité nationale ; la mise en place effective de l’École républicaine ; l’autonomisation des jeunes ; l’exigence de transparence dans les recrutements au sein de la fonction publique...

Une dynamique saluée par les cadres de la majorité

Plusieurs personnalités de premier plan ont pris tour à tour la parole, notamment Abdallahi Mahmoud, maire de Riyad ; Bamba Dramane, maire de Rosso et président de l’Association des maires de Mauritanie (AMM) ; ainsi que Mohamed Abdallahi Louly, coordinateur du parti INSAF pour Nouakchott Sud.

Les intervenants ont d’abord rendu un hommage appuyé au président Boydiel et aux acteurs politiques l'ayant accompagné, saluant leur vision et leur engagement auprès du chef de l’État. Ils ont ensuite unanimement salué et encouragé la ministre Mariem pour la réussite éclatante de son initiative et la forte mobilisation des populations qu’elle a su fédérer.

Soulignant la valeur ajoutée de cet événement marqué par l'adhésion de nouveaux groupes importants de militants au sein du parti INSAF, les responsables ont enfin appelé à la poursuite de l’œuvre engagée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, pour le bien-être de tous les Mauritaniens. Il faut noter que plusieurs responsables de groupes politiques ont pris la parole pour apporter leur soutien à Mariem Mint Boydiel et annoncer leur adhésion au parti INSAF.

Ce rassemblement d’envergure, tenu ce samedi 24 octobre au stade de Riyad, sonne la rentrée politique triomphale de Mariam Mint Boydiel. Il confirme la capacité de mobilisation intacte de la famille Boydiel et scelle la forte adhésion et soutien des populations de la banlieue de Nouakchott, confirmant clairement qu'il faudra désormais compter avec la jeune ministre sur l'échiquier politique national.

Signalons que la commission d'organisation était présidée par l'ancien Wali, Cheikh Ould Ewah.