Kinross Tasiast accueille une délégation menée par Monsieur le Ministre des Mines et de l’Industrie pour une visite de sa mine

Tasiast, Mauritanie – 23 octobre 2026 – Kinross Tasiast Limited S.A. (TMLSA) a accueilli Son Excellence M. Dy Ould Zein, ministre des Mines et de l’Industrie, et sa délégation pour une visite de deux jours à la mine de Tasiast, les 22 et 23 octobre. Cette visite a permis de présenter les activités du site et les pratiques qui encadrent une exploitation minière sûre et responsable.

Le ministre était accompagné du wali de l’Inchiri, du président du Conseil régional de l’Inchiri, du hakem et du maire de Benichab. La délégation a été accueillie par M. Daniel Fombonne, vice-président principal chargé des Relations gouvernementales de Kinross Gold Corporation, M. Jaylem Manhas, vice-président et directeur général de Tasiast, et M. Baba Salihi, vice-président, Relations extérieures (Mauritanie), ainsi que par des membres de la direction et des équipes opérationnelles de Tasiast.

Après l’accueil officiel et une séance de sensibilisation aux consignes de sécurité, la délégation a visité les principales installations opérationnelles de la mine et les infrastructures dédiées à la santé, à la sécurité et au bien-être des employés sur le site. Le ministre a également rencontré la direction du site.

À l’occasion de la visite, M. Baba Salihi a déclaré :

« Nous sommes honorés d’accueillir Son Excellence Monsieur le Ministre des Mines et de l’Industrie et sa délégation à Tasiast pour leur présenter le travail accompli chaque jour par nos équipes. Cette visite est l’occasion de montrer comment nos engagements en matière de sécurité et d’exploitation minière responsable se traduisent sur le terrain, et de poursuivre le dialogue avec les autorités sur la contribution de Tasiast au développement de la Mauritanie. Nous demeurons résolument engagés à soutenir l’emploi, les entreprises locales et le développement des communautés voisines. »

À l’issue de la visite, le ministre a exprimé sa satisfaction et salué la qualité des infrastructures de Tasiast, le professionnalisme de ses employés mauritaniens et la qualité du partenariat établi avec les autorités mauritaniennes.

Les activités de Tasiast génèrent plus de 4 000 emplois directs et indirects en Mauritanie. Entre 2010 et 2025, l’entreprise a versé 1,7 milliard de dollars américains à l’État mauritanien et consacré plus de 3,3 milliards de dollars américains à ses achats et approvisionnements en Mauritanie.

Tasiast a également investi plus de 28 millions de dollars américains dans des projets et programmes communautaires entre 2011 et 2025, afin d’accompagner durablement le développement des communautés locales.

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