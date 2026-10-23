Appel pour un Partenariat National Stratégique en faveur du tourisme

L’Association Nationale Africaine des Professionnels du Tourismen(ANAPT) lance un appel à un partenariat stratégique pour la promotion du secteur, dans une déclaration sous le titre “tourisme en Mauritanie: face aux défis de l’environnement” publiée vendredi.

Dans un esprit de promotion d’un partenariat public/privé, l’appel des professionnels du tourisme “met en lumière les enjeux majeurs pour le développement du durable du Secteur : l’accessibilité financière et la

compétitivité de la destination Mauritanie, l’urgence écologique et la gestion des déchets sur nos sites historiques désertiques (Adrar, Ouadane, Chinguetti, Atar, Banc

d’Arguin) via l’adoption d’une charte zéro déchet”, explique le document.