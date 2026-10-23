Approbation du Projet de Loi des Finances 2027

Le gouvernement a examiné et adopté le Projet de Loi des Finances 2027, au cours de la réunion hebdomadaire du mercredi 21 octobre 2026.

Le budget 2027 qui affiche “152,11 milliards de MRU de recettes et subventions, un total de 145,91 milliards de dépenses, avec un excédent de 6,20 milliards de MRU, et un maintien du solde primaire hors industries extractives dans les limites de 3,5% du Produit Intérieur Brut (PIB) nominal, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani : mon ambition pour ma nation”.

Un engagement dont le cadre référentiel “est la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP) pour la période 2016/2030”.

Le projet de loi des finances repose “sur des prévisions de croissance de 5% en 2027, 4,3% sur la période 2027/2029 et un taux d’inflation de 3,3%.

En 2027, le solde non extractif, cumulé avec les subventions, s’élevé à -21,3 milliards de MRU, soit 3,5% du PIB, contre -22,18 milliards, -4% en 2026.

La deuxième phase du programme de développement de la ville de Nouakchott est projetée à 11,59 milliards de MRU, et le Programme d’Urgence pour la Généralisation de l’Accès aux Services de base pour le développement local, est doté de 26,4 milliards pour la période 2025/2027.

Le programme de développement de Nouadhibou (2026/2029)est de 39,6 milliards, dont 25,44 milliards destinés aux infrastructures de soutien aux secteurs productifs (port en eau profonde, station d’épuration des eaux usées, secteur de la pêche), 4,63 milliards pour l’eau et l’assainissement, 3 milliards pour les routes et transports, 3,03 milliards pour la modernisation urbaine”.

Le communiqué du Conseil des Ministres rappelle “ un contexte international encore marqué par les répercussions du conflit au Moyen-Orient”.