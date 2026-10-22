Maurilog et la société danoise DSV signent un partenariat stratégique

La société mauritanienne MAURILOG et la société danoise de transport et de logistique DSV ont annoncé un partenariat stratégique visant à soutenir d’importants projets en Mauritanie et à renforcer la connectivité de l’économie nationale aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le partenariat a été annoncé début octobre, au siège de MAURILOG dans le port de Nouakchott, concluant une relation de coopération qui s’étend sur plus de 25 ans, durant laquelle la société mauritanienne était partenaire de DB Schenker en Mauritanie, avant que DSV ne l’acquière en 2025.

Ce partenariat combine l’expertise locale de MAURILOG avec le réseau international de DSV, dans le but de fournir des services logistiques intégrés aux entreprises opérant sur le marché mauritanien.

Ce partenariat est important compte tenu de l’augmentation des investissements dans les secteurs du gaz offshore, de l’exploitation minière et des énergies renouvelables, y compris les projets d’hydrogène vert, ainsi que des opportunités de coopération dans les secteurs des infrastructures, de la pêche, de l’agriculture et de la pharmacie.

L’annonce a été faite en présence de représentants du secteur privé, des autorités portuaires et de l’Agence mauritanienne pour la promotion des investissements, ainsi que par des acteurs du secteur énergétique, et comprenait une présentation de Lars Jensen de Vespucci Maritime sur les développements du secteur mondial du transport maritime et de la logistique.