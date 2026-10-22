AVIS D'APPEL D'OFFRES Sélection d'un cabinet d'audit international ALGERIAN UNION BANK (AUB)

Réf : AUB / DE / N 0 003 / 2026

Nouakchott, le 22 Octobre 2026- En application des dispositions de l'instruction de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) du 25 septembre 2026, relative à l'audit externe des états financiers des banques et à l'établissement d'états financiers retraités conformément aux normes IFRS, ALGERIAN UNION BANK (AUB) lance un appel d'offres pour la sélection d'un cabinet d'audit international chargé de la réalisation des missions prévues par ladite instruction.

Les conditions d'éligibilité, l'étendue des missions, ainsi que les modalités d'évaluation et de sélection sont précisées dans le cahier des charges et l'instruction susmentionnée.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par courrier électronique à l'adresse mlalle@aub . mr .

Les cabinets intéressés sont invités à soumettre une offre technique et une offre financière distinctes, sous plis séparés, fermés et cachetés, à déposer exclusivement au siège de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), auprès de la Direction Générale de la Supervision Bancaire et de la Stabilité Financière, à Nouakchott.