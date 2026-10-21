Musique: Hawa Seck rend hommage à Guisset Mamadou Amadou à travers un clip

La chanteuse mauritanienne Hawa Seck, connue sous le nom de scène Gawlo Africa, a dévoilé le 17 octobre 2026 un nouveau clip intitulé « Diarno Ngirel Mamadou Guisset », en hommage à Guisset Mamadou Amadou, ingénieur d’État et acteur engagé dans le développement local. À travers ce single, l’artiste célèbre un parcours marqué par les responsabilités professionnelles et les actions sociales en faveur des populations, notamment dans la moughataa de M’Bagne, dont il est originaire.

Cette initiative établit un lien entre la musique et l’engagement communautaire, en mettant à l’honneur une personnalité dont le parcours associe expertise technique, solidarité et attachement à sa région natale.

Hawa Seck, entre tradition et modernité

Issue d’une famille de grands griots, Hawa Seck a grandi dans un environnement où la musique et les traditions occupent une place centrale. Très tôt attirée par le chant, elle accompagnait sa famille lors de cérémonies et d’activités culturelles, avant de décider, à partir de 2008, de s’engager pleinement dans la musique.

Avec son orchestre « Ngawla Sererim », l’artiste développe un univers musical qui associe les sonorités traditionnelles aux arrangements modernes, tout en préservant l’identité du rythme yela. Une démarche qui contribue à la transmission du patrimoine musical du Fouta et à sa diffusion auprès de nouveaux publics.

Avec « Diarno Ngirel Mamadou Guisset », dévoilé le 17 octobre 2026, Gawlo Africa enrichit son répertoire d’une œuvre consacrée à la reconnaissance des actions sociales. Ce single s’inscrit dans une tradition où la musique constitue aussi un moyen de rendre hommage aux personnalités qui contribuent au bien-être de leurs communautés.

Guisset Mamadou Amadou, un ingénieur engagé dans le développement

Ingénieur d’État en génie civil et constructions industrielles, Guisset Mamadou Amadou occupe les fonctions de directeur général des Études, des Aménagements et des Infrastructures à l’Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou. Fort de plus de 29 ans d’expérience professionnelle, il a contribué à la conception, aux études et à la gestion de projets d’infrastructures.

Son parcours l’a conduit à intervenir dans différents domaines liés au développement, notamment à travers des missions d’expertise, de coordination des études et de gestion de projets pour des institutions publiques et des partenaires privés. Son expérience technique constitue l’un des principaux atouts de son profil professionnel.

Au-delà de ses responsabilités administratives et techniques, Guisset Mamadou Amadou est également présenté comme un acteur engagé dans la vie locale de la moughataa de M’Bagne, sa région d’origine ( issu du village de Daabé). Son implication se traduit notamment par le soutien apporté à plusieurs initiatives communautaires dans des secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable et l’électrification des villages.

Ces actions de proximité lui valent la reconnaissance de représentants des villages de sa région, qui saluent son accompagnement des populations et son implication dans la recherche de solutions aux préoccupations quotidiennes des communautés.

Le portrait qui lui est consacré souligne également ses qualités humaines, son attachement à la famille, son sens du travail et les valeurs de solidarité héritées de son éducation. Ces dimensions complètent le profil d’un cadre technique soucieux de conjuguer expérience professionnelle et contribution au développement de sa région natale.

Hawa Seck, trois trophées et une reconnaissance artistique

Le parcours de Hawa Seck est également marqué par plusieurs distinctions. L’artiste mauritanienne est lauréate du Festival des Stars de l’intégration culturelle africaine (SICA) 2025, organisé à Malabo, en Guinée équatoriale, du 24 au 30 novembre 2025, dans la catégorie « Musique moderne d’inspiration traditionnelle ».

Cette distinction consacre son engagement en faveur de la valorisation des sonorités traditionnelles et du patrimoine musical mauritanien sur la scène africaine.

En 2026, elle a également reçu le prix du président de la République islamique de Mauritanie. Au total, l’artiste revendique trois trophées, qui viennent récompenser son parcours et contribuer à sa visibilité sur la scène culturelle.

Elle dispose par ailleurs d’un album intitulé « Jombadio », qui s’inscrit dans sa démarche de valorisation des sonorités traditionnelles. À travers ses albums, ses singles et ses collaborations, elle cherche à préserver l’héritage musical reçu de sa famille tout en lui donnant une expression contemporaine.

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Quand la musique célèbre l’engagement social

En consacrant une chanson à Guisset Mamadou Amadou, Hawa Seck fait de la musique un espace de reconnaissance des initiatives sociales et des parcours individuels. Son nouveau clip met en lumière une autre dimension de la création artistique : celle qui consiste à témoigner, à valoriser les actions de proximité et à contribuer à la mémoire collective.

Les parcours de la chanteuse et de l’ingénieur se rejoignent ainsi autour de deux formes d’engagement complémentaires. L’une contribue au rayonnement de la culture mauritanienne et à la préservation du patrimoine musical ; l’autre met son expertise professionnelle et son engagement social au service du développement et des communautés.

À travers « Diarno Ngirel Mamadou Guisset », cette rencontre entre création musicale et action sociale rappelle que le développement d’un pays se construit aussi bien par les infrastructures que par la culture, la solidarité et la valorisation des femmes et des hommes qui s’investissent au service de leurs concitoyens.