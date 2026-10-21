Stars de l’Intégration Culturelle Africaine (SICA) à Cotonou 6 au 15 novembre

La vingtième édition du Festival des Stars de l’Intégration Culturelle Africaine (SICA), placée sous le thème “héritage et innovation” sera organisée à Cotonou (Bénin) du 06 au 15 novembre 2026.

Moussa Sarr, notre compatriote, musicien, natif de Kaédi, est invité à cette grande manifestation culturelle panafricaine, mais il se heurte au problème du billet d’avion pour se rendre au Bénin, faute de soutien de la part des autorités.

Dans le passé, cet artiste a été invité plusieurs fois à ce grand rendez-vous panafricain, notamment l’édition 2024, organisée à Libreville (Gabon), mais il n a jamais pu faire le déplacement, ses

correspondances adressées au ministère de la culture, pour solliciter le soutien des autorités, n’ayant jamais eu de réponse.

Ce festival, créé en 2001, récompense la musique afro-ethnique, la musique urbaine, le meilleur présentateur live et le meilleur clip.