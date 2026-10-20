L'Association des Distributeurs d'Équipements Médicaux (ADEM) a tenu son Assemblée générale ce samedi 17 octobre à l'hôtel Azalaï. À cette occasion, les membres ont renouvelé leur confiance au président sortant, M. Sall Abdoulaye.

Dans son discours de remerciement, le président a salué l'engagement des adhérents avant de les appeler à redoubler d'efforts et de vigilance. Il a notamment pointé du doigt les décisions unilatérales du ministère de la Santé, qui tente d'imposer de nouvelles mesures contraignantes pour l'exercice de leur profession. Parmi ces exigences contestées figurent :

-L'obligation de recruter un ingénieur biomédical au sein de chaque structure.

-L'imposition de critères immobiliers stricts, tels qu'une surface minimale de 300 m² équipée de deux toilettes.

-L'enregistrement systématique de chaque article.

-La restriction des voies d'importation, obligeant le transit exclusif par voies aérienne ou maritime, alors que le transport terrestre via le Sénégal et le Maroc reste nettement plus économique.

-L'interdiction du matériel de seconde main, pourtant indispensable aux professionnels de santé à faibles revenus, particulièrement à l'intérieur du pays où le manque d'équipements est criant. M. Sall a souligné qu'une telle mesure est inédite pour un pays en développement et dissimule des intentions inavouées.

En conclusion, le président de l’ADEM a adressé ses félicitations au nouveau ministre de la Santé, tout en l'exhortant à privilégier le dialogue. Selon lui, la concertation est essentielle pour instaurer un véritable climat de confiance entre les secteurs public et privé.

Les travaux de cette Assemblée générale se sont clôturés par un important dîner de gala.