Rentrée politique : Tawassoul affiche ses « trois non » contre la corruption, les restrictions des libertés et un troisième mandat

Le Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul) a lancé sa rentrée politique autour de trois mots d’ordre: « non à la corruption, non aux restrictions des libertés et non à un troisième mandat présidentiel ». Le parti d’opposition entend placer ces revendications au cœur de ses prochaines activités politiques, à Nouakchott comme à l’intérieur du pays.

La cérémonie de lancement s’est déroulée au siège central du parti, en présence de responsables des fédérations des trois wilayas de Nouakchott, de membres du bureau politique et du conseil de la choura, ainsi que de représentants des organisations féminines et de jeunesse. Les responsables des fédérations de l’intérieur ont pris part à la rencontre à distance.

Dans son discours d’ouverture, le président de Tawassoul, le Dr Hamadi Ould Sidi El Moctar, a réaffirmé son opposition à toute remise en cause de la limitation constitutionnelle des mandats présidentiels. Il a estimé que l’évocation d’un troisième mandat constituerait « un recul manifeste » et une menace pour la stabilité et les acquis démocratiques du pays.

Le dirigeant de l’opposition a également dressé un tableau préoccupant de la situation économique et sociale, marqué, selon lui, par la hausse des prix, l’érosion du pouvoir d’achat, le chômage et les difficultés persistantes d’accès aux services de base, notamment l’eau et l’électricité. Il a par ailleurs alerté sur les conséquences du déficit pluviométrique pour la sécurité alimentaire et le cheptel.

Sur le plan économique, le président de Tawassoul a reproché au gouvernement son insuffisance de réponse aux répercussions de la crise internationale liée à la guerre au Moyen-Orient et aux tensions énergétiques. Il a appelé à la suspension des projets non prioritaires, à la réduction des dépenses publiques et à une meilleure orientation des ressources vers les mesures de soutien aux populations.

Il a également réclamé un contrôle accru des marchés, affirmant que les prix plafonds annoncés par les autorités ne sont pas respectés et que certains produits de première nécessité ont vu leurs prix doubler.

De son côté, la secrétaire générale du parti, Aminata Niang, a insisté sur les enjeux des «trois non », tandis que le président du conseil de la choura, l’ingénieur Hamdi Ould Brahim, a appelé les militants à se mobiliser pour assurer la réussite de cette rentrée politique.

Tawassoul prévoit une série d’activités de sensibilisation et de mobilisation à travers le pays. Le programme comprend notamment des sit-in, des rencontres dans les sections du parti, des actions de proximité dans les marchés et les espaces publics, ainsi que trois ateliers consacrés au dialogue politique, à la jeunesse et à la situation des femmes.

La rentrée politique sera clôturée par un meeting populaire à Nouakchott, destiné à présenter et à défendre les positions du parti autour des trois mots d’ordre.

Évoquant le prochain dialogue politique annoncé, le président de Tawassoul a enfin appelé ses cadres à préparer les documents et propositions du parti afin de définir ses priorités pour les discussions à venir.