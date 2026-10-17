Ould Djay: ‘’Nous n'accepterons pas le gaspillage des deniers publics ; les droits des jeunes à l'emploi et à l'éducation constituent une priorité’’

Le Premier ministre, Mokhtar Ould Djay, a déclaré que l'accès aux services de base et la protection des infrastructures publiques constituent des droits fondamentaux des citoyens. Il a souligné avec fermeté que le gouvernement « ne tolérera en aucun cas le gaspillage ou le détournement des deniers publics ».

Ces propos ont été tenues lors d'une visite d'inspection effectuée ce samedi sur des chantiers de projets de services publics à Nouakchott.

M. Ould Djay a expliqué que la poursuite de l'édification de l'État exige l'entretien des infrastructures et la transparence dans l'accès aux opportunités, affirmant que la fourniture d'eau, les soins de santé, les transports, l'éducation et l'emploi constituent des priorités.

Lors de sa visite au nouveau centre de santé de la moughataa de Dar Naim, le Premier ministre a adressé des critiques aux responsables de l'établissement, s'interrogeant : « Comment peut-on allouer 700 millions d'ouguiyas à la construction d'une structure sanitaire sans la doter d'un réseau d'adduction d'eau, en se contentant d'une simple citerne ? »

À l'occasion de sa visite sur un terrain de football dans la moughataa d'El Mina, Ould Djay a encouragé les jeunes à s'investir dans l'éducation, à lutter contre la drogue et à renforcer la cohésion sociale. Il a, par ailleurs, passé en revue ce qu'il a qualifié d'acquis en matière d'infrastructures au sein de cette circonscription.

Il a souligné que le gouvernement a organisé, et continue d'organiser, des concours et des examens transparents permettant à des milliers de jeunes d'intégrer la fonction publique et de « contribuer activement au processus de construction nationale ».

Lors d'un échange avec des groupes de jeunes, à l'occasion d'une visite du stade dans la commune d'El Mina, Ould Djay a insisté sur la nécessité d’accorder la priorité à l'éducation, à lutter contre la drogue et à renforcer la cohésion sociale.

Il a assuré aux jeunes que le gouvernement donne la priorité à la mise en place d'infrastructures de base — notamment des routes, un accès à l'eau et des écoles — tout en développant les transports publics et en multipliant les structures de santé.