Coopération CNC - Qatar Charity : 50 enfants pris en charge pour des malformations cardiaques

L'ONG Qatar Charity vient de boucler une mission médicale au Centre National de Cardiologie (CNC) de Mauritanie, au cours de laquelle les équipes qatarie et mauritanienne ont conjointement opéré une cinquantaine d'enfants souffrant de malformations cardiaques. Cette initiative témoigne de la vitalité d'une coopération bilatérale mise au service des plus vulnérables. Cette mission de haute portée sociale a permis de faire bénéficier des patients issus de milieux défavorisés de prestations de pointe en cardiologie interventionnelle et pédiatrique. Au-delà des soins prodigués, ces actions régulières constituent un levier stratégique pour le transfert de compétences, permettant aux équipes médicales et paramédicales du CNC de renforcer leurs capacités au contact d'experts internationaux. Cette dynamique de professionnalisation continue permet à l'établissement de consolider son statut de pôle d'excellence et de référence incontournable dans la sous-région. Témoignant de l'importance de cette initiative, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé s'est rendu au chevet de l'équipe médicale en compagnie de l'ambassadeur de l'État du Qatar en Mauritanie. Cette visite a permis de s'enquérir du bon déroulement des interventions et de saluer l'excellente coopération unissant les deux pays frères. Marquée par des échanges chaleureux entre les praticiens, les jeunes patients et leurs familles, la rencontre a mis en lumière la force de cette alliance humanitaire. Se réjouissant de ces liens durables, le directeur général du CNC, le Pr Ahmed Eba, a salué l'engagement constant des partenaires qataris, tout en rappelant que les jeunes bénéficiaires avaient été sélectionnés en toute transparence à partir de la base de données officielle des indigents de l'établissement.