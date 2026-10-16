Préparatifs du dialogue : révolte du FJC contre la majorité

Le Front pour la Justice et Citoyenneté (FJC), un parti dirigé par Mohamed Jemil Mansour, figurante marquante de l’Islam Politique en Mauritanie, gèle ses relations avec la majorité, en signe de protestation contre la désignation “unilatérale” des personnalités représentant la mouvance au sein de la commission chargée de la supervision du dialogue national, annonce une déclaration rendue publique vendredi.

Cette décision est le résultat d’une réunion du Comité Permanent du parti tenue jeudi soir.

Les amis de Jamil Mansour contestent une désignation “qui ne résulte ni d’une concertation, ni d’un consensus au sein de la majorité, ne garantit pas davantage une représentation complète et équilibrée des différentes sensibilités et composantes des partis de la majorité”.

La déclaration désapprouve une démarche dont la responsabilité est imputée à INSAF, principal parti de la majorité et considère que les huit (8) personnalités désignées suivant ce procédé, en perspective “d’un dialogue appelé à offrir l’occasion de débattre des grandes questions nationales et des enjeux liés à l’évolution démocratique de la Mauritanie ne représentent pas le FJC”.