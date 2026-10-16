LA SMH À L’AFRICAN ENERGY WEEK 2026 À CAPE TOWN POUR PROMOUVOIR LE POTENTIEL PÉTROLIER ET GAZIER DE LA MAURITANIE

Communiqué de presse - Cape Town, Afrique du Sud, le 15 octobre 2026

La Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) prend part à l’African Energy Week (AEW) 2026, qui se déroule du 12 au 17 octobre à Cape Town, en Afrique du Sud. Cette participation s’inscrit dans la dynamique de développement de la société et témoigne de sa volonté de renforcer son positionnement sur la scène énergétique africaine et internationale.

La SMH est représentée à cet événement majeur par une délégation de haut niveau conduite par son Directeur général, Dr Mohamed Lemine Raghani, et composée de M. Taleb Khyar C.M. Vadel, Conseiller chargé des projets, M. Mohamed Salem Moutaly, Conseiller chargé du Business Development, M. Abdallahi Ahmed Salem, Directeur de l’Amont pétrolier, et M. Mohamed Ahmed Iyahi, Ingénieur géologue.

Arrivée à Cape Town le 12 octobre, la délégation a pris part, le 13 octobre, à la cérémonie officielle d’ouverture de l’African Energy Week, un rendez-vous de référence qui réunit les principaux acteurs de l’industrie énergétique, notamment les compagnies pétrolières et gazières, les investisseurs, les institutions publiques ainsi que les partenaires techniques et financiers.

En marge des activités officielles, la délégation de la SMH a engagé une série de rencontres et d’échanges avec plusieurs acteurs majeurs du secteur, parmi lesquels Murphy, BP, Petrobras, Gaffney Cline, Golar, Beicip et l’ONHYM. Ces échanges ont permis d’explorer des perspectives de coopération, de consolider les relations avec les partenaires de l’industrie et de mettre en avant les opportunités offertes par le potentiel pétrolier et gazier de la Mauritanie.

À travers ces rencontres, la SMH entend favoriser l’émergence de nouveaux partenariats et identifier des pistes de collaboration susceptibles de soutenir ses ambitions de développement, tout en contribuant à la valorisation des ressources nationales en hydrocarbures.

La participation de la SMH à l’African Energy Week 2026 illustre ainsi son engagement à promouvoir l’attractivité du secteur mauritanien des hydrocarbures, à renforcer les synergies avec les acteurs internationaux et à mobiliser de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération au service du développement énergétique du pays.

En prenant part à ce rendez-vous international, la SMH réaffirme sa volonté de contribuer activement aux dynamiques de coopération énergétique en Afrique et à l’international, dans une perspective de valorisation durable du potentiel en hydrocarbures de la Mauritanie.

Cellule de communication

Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH)