Mauritanie : les États-Unis relèvent des avancées dans le climat des investissements, mais soulignent des défis persistants

La Mauritanie a enregistré des progrès dans l’amélioration de son climat des investissements, grâce à des réformes juridiques, fiscales et administratives, mais continue de faire face à des défis liés à la gouvernance, au fonctionnement de la justice et à l’accès au financement. C’est ce qui ressort du rapport 2026 sur le climat des investissements en Mauritanie, publié par le département d’État américain.

Selon ce rapport, la croissance économique du pays s’est établie à 4,2 % en 2025, contre 6,3 % en 2024. Elle devrait atteindre 4,8 % en 2026, portée principalement par le secteur extractif. La croissance hors industries extractives devrait, en revanche, ralentir à 4,4 %, contre 5,1 % en 2025.

Le document souligne que la Mauritanie a abordé l’année 2026 avec des indicateurs macroéconomiques relativement stables, notamment un déficit budgétaire estimé à 0,3 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025 et une dette publique représentant environ 42 % du PIB.

Le département d’État met en avant la révision du Code des investissements en 2025, qui prévoit notamment une simplification des procédures administratives, des garanties renforcées pour les investisseurs et la possibilité de rapatrier les capitaux et les bénéfices. La loi de 2024 sur les partenariats public-privé (PPP) figure également parmi les réformes destinées à favoriser le financement des projets stratégiques.

La numérisation des services publics constitue un autre axe de modernisation. La plateforme Khidmaty permet notamment d’effectuer des démarches liées à la création d’entreprises, à l’immatriculation fiscale et sociale et aux demandes d’agrément à l’investissement. L’Agence de promotion des investissements en Mauritanie (APIM) a, pour sa part, été placée sous la tutelle directe de la Primature en 2025.

Les secteurs des mines, du gaz, des énergies renouvelables, des technologies numériques, de l’agriculture et de la pêche figurent parmi les domaines prioritaires pour attirer les capitaux étrangers. Le rapport souligne notamment l’importance du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), dont la production a démarré en décembre 2024 et les premières exportations de gaz naturel liquéfié en avril 2025.

Le document relève également le lancement, en février 2026, d’une zone industrielle de 800 hectares dans le secteur d’El Ariye, au sud de Nouakchott, destinée à accueillir des activités de transformation, de logistique, de transport et de technologies.

Malgré ces avancées, plusieurs contraintes continuent de peser sur l’environnement des affaires. Le rapport cite notamment la lenteur des procédures judiciaires, les difficultés d’exécution des décisions de justice, les risques de corruption et les litiges fonciers. Il souligne que l’absence de titres de propriété clairement établis sur une partie importante des terres peut compliquer la réalisation de projets d’investissement.

L’accès au financement demeure également un obstacle, en raison notamment des taux d’intérêt élevés et de l’absence, à la mi-2026, d’un marché boursier et obligataire pleinement opérationnel. Les crédits bancaires restent ainsi la principale source de financement des entreprises.

En matière de lutte contre la corruption, le département d’État relève l’adoption, en 2025, de nouveaux textes relatifs à la déclaration de patrimoine et d’intérêts, à la répression des actes de corruption et à la création d’une autorité nationale spécialisée, mise en place en avril 2026. Il estime toutefois que l’application des dispositifs anticorruption reste inégale.

Le rapport souligne par ailleurs les difficultés du marché du travail, marqué par un important déficit de compétences techniques et managériales. Le taux de chômage national est estimé à 10,3 % en 2025 par le ministère de l’Emploi et de la Jeunesse, selon le document.

Sur le plan sécuritaire, la Mauritanie conserve un environnement relativement stable et n’a pas enregistré d’attaque terroriste depuis 2011, indique le rapport. Celui-ci relève néanmoins les risques liés à l’instabilité régionale au Sahel, à l’augmentation des flux migratoires et à la pression exercée par l’accueil des réfugiés maliens.

Le département d’État considère ainsi que la Mauritanie dispose d’atouts importants pour attirer les investissements étrangers, mais que la consolidation de son attractivité dépendra de l’application effective des réformes, du renforcement de la transparence et de la diversification de l’économie.