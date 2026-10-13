Un Mauritanien distingué parmi les 100 meilleurs leaders de l’année 2026

Ahmed Ould Amar Ould Ely figure parmi les personnalités sélectionnées dans le Top 100 des leaders de l’année 2026, dans la catégorie « Best Young Leader of the Year », dans le cadre de l’American Global Business Awards (AGBA), un programme organisé par Founder Success Magazine.

Cette distinction vient souligner un parcours marqué par plusieurs domaines d’engagement.

Sur le plan professionnel, il a construit son parcours au sein de Mauritania Airlines International, une compagnie qu’il a eu l’occasion de représenter dans plusieurs pays à travers différentes missions. Il occupe actuellement le poste de chef du service du contrôle d’exploitation, une fonction qui s’inscrit dans le suivi et le contrôle des activités opérationnelles de la compagnie.

Parallèlement à ses responsabilités professionnelles, Ahmed Amar Ely s’investit dans le domaine associatif en tant que président de l’association FJSD. Cette organisation mène des campagnes de sensibilisation et des actions de solidarité, notamment à travers la distribution d’aides aux personnes et aux communautés en situation de besoin.

Son engagement s’étend également au domaine politique. Il préside l’Organisation de la jeunesse du Parti El Islah, une structure qui œuvre pour l’autonomisation économique et politique de la jeunesse mauritanienne, ainsi que pour le renforcement de sa participation à la vie publique et à la construction de l’avenir du pays.

L’édition 2026 des American Global Business Awards s’est tenue le 10 octobre à Marrakech, au Maroc. La prochaine édition du programme est annoncée à Bruxelles, en Belgique, en 2027.

Avec sa sélection dans la catégorie « Best Young Leader of the Year », Ahmed Ould Amar Ould Ely figure parmi les personnalités distinguées dans le cadre de cette édition 2026.