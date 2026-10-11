Ministère de la Défense : Nouveaux galons pour Bâ Ousmane

L'attribution du Ministère de la Défense Nationale à M. Ba Ousmane — un poste d'État hautement stratégique et de souveraineté — traduit une confiance renouvelée et pleinement fondée sur le parcours exemplaire et la stature de l'homme d'État.

Acteur politique de premier plan du Guidimakha mais aussi membre du Bureau Politique du parti INSAF, M. Ba Ousmane est un grand connaisseur de l'échiquier politique mauritanien et des équilibres socio-politiques complexes du pays. Son expérience éprouvée, sa maîtrise des enjeux de cohésion nationale et sa vision stratégique constituent des atouts majeurs pour garantir la stabilité, la sécurité et la continuité au cœur de l'appareil de défense.

Cette nomination revêt une importance toute particulière dans un contexte géopolitique régional sous tension. Face à un Sahel continuellement secoué par la persistance de la menace terroriste et marqué par les bruits de bottes, l'instabilité politique ainsi que les recompositions sécuritaires aux frontières est et sud du pays, le choix d'un profil civil chevronné à la tête de ce département hautement stratégique illustre la volonté de concilier rigueur institutionnelle, diplomatie militaire équilibrée et défense implacable de la souveraineté nationale.

Fort d'un riche parcours au service de l'État — ayant occupé d'importantes fonctions administratives et institutionnelles telles que la direction de structures publiques majeures ou encore des responsabilités ministérielles et de gouvernance (comme l'Éducation nationale) —, M. Ba Ousmane apporte à la Défense une vision managériale aguerrie, combinant sens de l'État, maîtrise des programmes de développement et profonde aptitude à fédérer les acteurs autour des impératifs de sécurité nationale.