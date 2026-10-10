Enquête sur la panne d’électricité de fin août : la PCOD pour la saisine de la justice

La Coalition du Pole de l’Opposition Démocratique (CPOD), un regroupement de plusieurs partis et organisations “demande la transmission à la justice, sans délai, du rapport d’enquête sur les incendies survenues les 21 et 22 août, dans 2 postes de transformation de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC)” à travers un communiqué rendu public, vendredi.

Le document visé par le collectif de l’opposition, établi par une Commission d’Enquête sous la conduite de Ousmane Kane, ancien ministre, pointe “des dysfonctionnements techniques, contractuelles et institutionnelles, avec des pertes financières et préjudices causés aux intérêts des citoyens et de l’économie nationale”.

Ce rapport, estime la coalition, “établit que les événements survenus ne relèvent pas d’un simple incident technique isolé, mais résultent d’une succession de défaillances dans les procédures contractuelles, l’exécution des travaux et les mécanismes de contrôle.

Cette situation exige un traitement sérieux des causes des 2 incendies, la détermination des responsabilités, qui en découlent et l’adoption de mesures nécessaires pour prévenir la répétition de tels dysfonctionnements”.

La déclaration du PCOD plaide pour “la détermination des responsabilités, la sanction de toute personne dont la culpabilité serait établie, conformément à la loi et la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête”.

Le collectif de l’opposition met en garde contre des pratiques récurrentes, portant sur l’impunité de présumés auteurs de graves manquements dans la gouvernance.