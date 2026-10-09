Moctar ould Diay chargé de former un nouveau gouvernement

Le suspense a été de courte durée par rapport à la perspective d’un changement à la tête du gouvernement. En effet, démissionnaire vendredi matin, le premier Ministre, Moctar ould Diay, a été reconduit le même jour, en fin d’après-midi, par le président Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Chargé de former un nouveau gouvernement, l’homme qui occupe le même poste depuis deux ans, a entamé les consultations pied au plancher, dans la soirée.

La démission du gouvernement est intervenue dans un contexte marqué par la remise d’un rapport d’enquête, portant sur la gigantesque panne d’électricité, qui a touché plus d’un million de personnes à Nouakchott fin août.

Ce document, établi par une commission d’enquête, sous la conduite de Ousmane Kane, ancien ministre, relève “des manquements techniques, contractuels et institutionnels, avec des pertes financières” après l’incendie de 2 postes 33 KV, dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités de la Société Mauritanienne d’Électricité (SOMELEC).