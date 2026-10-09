Le premier Ministre, Moctar ould Diay, a remis une lettre de démission de son gouvernement, au président Mohamed Cheikh Ghazouani, ce vendredi.

Cette décision intervient dans un contexte de gouvernance marqué par la remise d un rapport d enquête sur la gigantesque panne d’électricité, ayant touché 6 communes sur les 9 que compte Nouakchott, soit plus d’un million de personnes, fin août.

Ce rapport pointe de nombreux manquements, notamment dans l’attribution d’un marché public dans le cadre d’un projet de renforcement des capacités de la SOMELEC.

Par ailleurs, la démission du gouvernement Ould Djay intervient dans un contexte politique de préparatifs d’un dialogue avec l’opposition.

Le démissionnaire sera-t-il chargé de former un nouveau gouvernement? Ghazouani va-t-il nommer un nouveau premier Ministre?

Faut il donner aux mauritaniens un os à ronger dans un contexte de profonde déprime?