Sixième anniversaire du décès de Mohamed El Moustapha ould Bedredine

Le Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP) a rendu un vibrant hommage à Mohamed El Moustapha ould Bedredine, ancien Secrétaire Général de l’Union des Forces de Progrès (UFP) et figure historique de l’opposition, à travers une déclaration publiée le mercredi 07 octobre, date marquant le sixième anniversaire de son rappel à Allah.

La déclaration salue la mémoire d’un homme politique “militant de la première heure pour la défense des causes justes, patriote accompli, porte-voix des opprimés, qui a consacré toute sa vie à la lutte pour une véritable indépendance nationale, l’unité du peuple, la liberté et la justice sociale, aux côtés des travailleurs, des paysans, des jeunes, des femmes et toutes les victimes de l’arbitraire”.

Un acteur politique “tolérant et équilibré, qui rappelait inlassablement que la démocratie ne peut être réalisée sans justice sociale”.

Le RDP rappelle le contexte national “de profonde crise” dans lequel intervient la commémoration de cet anniversaire: “une campagne orchestrée par des milieux proches du pouvoir, pour un troisième mandat présidentiel en violation du verrou constitutionnel, le piétinement des libertés et le règne de l’arbitraire : deux députés déchus de leur mandat, des citoyens victimes d’arrestations arbitraires pour avoir usé de leur droit à l’expression...”.