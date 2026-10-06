Finale du tournoi de football: Le football comme vecteur de citoyenneté à Boghé

Le stade municipal de Boghé a vibré au rythme de la finale du tournoi de football du district, qui s’est soldée par la victoire éclatante de Boghé Dow (3-1) face à Niooly, samedi dernier. Au-delà du spectacle sportif, l'événement, parrainé par Thierno Alassane Baro, vice-président du parti INSAF, s'est transformé en un grand moment d’engagement politique et civique. Entre ferveur populaire et messages de sensibilisation, les cadres et la jeunesse se sont mobilisés lors de ce tournoi d’été qui vient de s’achever.

L'effervescence était totale ce week-end à Boghé. Devant des milliers de spectateurs passionnés et une tribune officielle particulièrement fournie, le sifflet final a scellé le sacre de Boghé Dow. Si la fête sportive a tenu toutes ses promesses, c'est l'intense mobilisation de la jeunesse et le message de haute portée civique mais également politique qui resteront gravés dans les esprits.

Dès le vendredi soir, le ton de l'événement était donné. À son arrivée au carrefour Baladji — point de jonction stratégique des axes Aleg-Boghé-Rosso, Thierno Alassane Baro a été accueilli par une foule immense. Cette démonstration de force de ses partisans, précédant le cortège vers son village natal de Saradongou, confirme son statut de leader politique incontournable et de rassembleur dans la Moughataa de Boghé. En endossant le rôle de parrain, le vice-président du parti majoritaire INSAF consolide l'ancrage de sa formation dans son fief et démontre sa capacité à fédérer toutes les forces vives de la région.

L'union sacrée des cadres, élus et des instances sportives

La réussite d’un tel rassemblement repose également sur la synergie entre les acteurs politiques locaux, les élus et les cadres de la Moughataa, venus en nombre pour soutenir cette initiative. Leur présence côte à côte témoigne d'une volonté commune de faire du sport un levier de développement local.

Cette finale a également pris une dimension institutionnelle grâce à la présence active des responsables du district de football de Boghé et de représentants de la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM), saluant l'organisation rigoureuse et le vivier de talents que représente la jeunesse locale.

La jeunesse au cœur des priorités nationales

Lors de la remise solennelle des trophées, Thierno Alassane Baro a prononcé un discours profondément axé sur l'avenir. Remerciant chaleureusement la jeunesse pour sa confiance, il a rappelé un engagement national fort : le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a explicitement dédié son second mandat à la jeunesse.

Le parrain a insisté sur le rôle crucial que les jeunes doivent jouer dans la construction du pays. Il a mis en exergue les investissements massifs consentis par l'État pour l'autonomisation des jeunes, notamment à travers : Le renforcement de la formation professionnelle adaptée aux réalités du marché ; les mécanismes d'insertion socio-économique pour freiner l'exode et le chômage ; l’appui aux initiatives locales portées par les clubs et les associations.

Faire bloc contre le fléau de la drogue

Le moment fort du discours s'est articulé autour d'un cri d'alarme et d'un appel à l'action. Thierno Alassane Baro a courageusement abordé le fléau de la drogue, une menace grandissante qui mine la santé de la jeunesse et compromet l'avenir socio-économique de la Mauritanie.

Loin de se limiter à un simple constat, le leader politique a appelé à une mobilisation générale immédiate. Il a pointé du doigt la responsabilité partagée des forces de sécurité, chargées de démanteler les réseaux de trafic, mais aussi et surtout celle des parents dans l'encadrement et l'éducation de leurs enfants.

Pour donner corps à cette lutte, le parrain a tracé une feuille de route claire : les vacances citoyennes. Cette période interscolaire doit être mise à profit par les élus, les cadres et les mouvements associatifs pour organiser des actions d'utilité publique, des campagnes de sensibilisation et des ateliers d’éducation civique. Il a rappelé toutefois qu'il s'agit d'un combat quotidien et de longue haleine.

À Boghé, le sport a ouvert la voie ; c'est désormais sur le terrain de la citoyenneté que la jeunesse est attendue pour bâtir une société forte, saine et résiliente.