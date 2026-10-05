À l’occasion de la Journée mondiale du sourire : Une goutte d’eau, une dose de médicament et une place à l’école peuvent être une source de vrai bonheur

Le sourire n’est pas toujours l’expression d’un moment de bonheur passager. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, il peut être le signe qu’elles ont retrouvé la sécurité, surmonté une crise ou obtenu une nouvelle chance de vivre. À l’occasion de la Journée mondiale du sourire, célébrée le 2 octobre, l’importance des efforts qui permettent aux personnes de retrouver les conditions essentielles du sourire apparaît clairement : nourriture, médicaments et eau potable, mais aussi éducation, abri et soins de santé.

Nous nous sommes entretenus avec la Dre Shourouq Alnakdi, spécialiste des relations communautaires au sein de LIFE for Relief and Development, qui s’est classée troisième cette année selon les évaluations de Charity Navigator parmi les meilleures organisations œuvrant à relever les défis liés à la pauvreté. Voici l’entretien :

– Que signifie le sourire pour les organisations humanitaires et caritatives en général ?

Pour nous, il signifie faire naître le sourire sur les visages des personnes les plus vulnérables, à travers des programmes humanitaires et de développement mis en œuvre dans 61 pays à travers le monde. Pour nous, le sourire concerne les enfants, les familles, les personnes âgées, les personnes handicapées ainsi que les communautés touchées par les crises et les guerres.

Les enfants orphelins font partie des catégories qui ont besoin d’un soutien continu, non seulement pour répondre à leurs besoins essentiels, mais aussi pour garantir la poursuite de leur éducation, leur accès aux soins de santé et leur développement dans un environnement plus stable. Grâce à son programme de parrainage des orphelins, lancé par LIFE en 2002, des milliers d’enfants dans différents pays bénéficient d’un soutien qui les aide à répondre à leurs besoins fondamentaux et à poursuivre leur scolarité, notamment grâce à la fourniture de fournitures scolaires, à la construction et à la réhabilitation d’écoles, ainsi qu’à des bourses universitaires permettant aux jeunes de poursuivre leurs études malgré les difficultés économiques.

– Avez-vous réellement la capacité de faire sourire les orphelins dans les zones de guerre ?

Absolument. Ce sont des enfants dont le sourire ne se trouve pas seulement sur le visage, mais vient du cœur. Ils s’accrochent au moindre espoir de sécurité et de retour à une vie normale.

Au Liban, par exemple, les enfants accourent vers notre équipe dès qu’une activité de soutien psychosocial est annoncée. À Gaza, fournir des fournitures scolaires et une place dans une tente éducative peut procurer à un enfant un immense bonheur. Au Soudan, fournir des médicaments à la mère d’un orphelin peut le faire sourire, car il a le sentiment que nous avons protégé son seul repère de sécurité dans la vie : sa mère. Il en va de même à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, ainsi qu’au Yémen, en Irak et en Somalie. Les sourires de ces orphelins sont une source de motivation qui nous aide à surmonter toutes les difficultés.

Et cela ne concerne pas uniquement les zones de guerre. L’année dernière, le transfert de familles vivant sous des tentes vers des logements en Syrie a apporté du bonheur aux veuves et à leurs orphelins. Ces logements les ont protégés du risque de mourir de froid pendant l’hiver. La fourniture de vêtements, de nourriture et d’abris aux personnes déplacées par les inondations et les tremblements de terre peut également redonner un sentiment de sécurité.

– La pauvreté est-elle une cause de malheur et de perte du sourire ?

Pas toujours. La pauvreté ne signifie pas seulement manquer d’argent. Elle peut parfois signifier avoir des difficultés à accéder à la nourriture, aux médicaments ou à l’éducation. C’est pourquoi les programmes de LIFE comprennent une aide alimentaire et une aide financière qui permettent aux familles de répondre à leurs besoins quotidiens en fonction de leur situation. L’aide financière offre aux familles une plus grande souplesse pour déterminer leurs priorités, tandis que l’aide alimentaire contribue à alléger une charge essentielle pour les familles à faibles revenus, notamment lorsque les prix des denrées augmentent ou que les sources de revenus sont interrompues.

Dans de nombreux cas, le sourire qui apparaît sur le visage d’une mère après avoir reçu suffisamment de nourriture pour ses enfants traduit le sentiment qu’un lourd fardeau vient de lui être retiré.

Les personnes âgées et les personnes handicapées, en particulier, voient également leurs besoins augmenter en période de crise, notamment lorsque les services de santé et les services sociaux diminuent ou lorsque les familles sont contraintes de se déplacer.

L’aide alimentaire et médicale, ainsi que la fourniture des produits de première nécessité, contribuent à réduire une partie de leurs inquiétudes et à préserver davantage leur humanité et leur dignité.

Les services liés à l’audition et à la vision revêtent également une importance particulière, qu’il s’agisse d’examens médicaux, de lunettes, de dispositifs d’assistance ou d’interventions thérapeutiques. Ils peuvent aider les enfants à poursuivre leur scolarité, les adultes à travailler et les personnes âgées à mieux communiquer avec leurs familles et leurs communautés.

– Pourquoi entend-on toujours des « éclats de rire » lors des projets de forage de puits, aussi bien chez les enfants que chez les femmes ?

C’est vrai. Les projets visant à fournir de l’eau potable sûre constituent l’une des formes les plus importantes d’aide durable. Le forage de puits et la création de sources d’eau ne fournissent pas seulement de l’eau ; ils réduisent également le temps et les efforts consacrés par les familles à sa collecte et contribuent à limiter les risques sanitaires liés à l’eau insalubre.

Pour les enfants, disposer d’une source d’eau à proximité peut signifier davantage de temps pour aller à l’école, tandis que pour les femmes et les familles, cela permet d’alléger l’un des fardeaux quotidiens les plus difficiles.

Lors des opérations de forage, notamment dans les pays africains, nous entendons souvent des éclats de rire lorsque l’eau commence à couler et que ses gouttes limpides apparaissent. Cela réjouit le cœur de ceux qui ont contribué au financement du puits et les encourage à continuer à faire le bien pour les personnes dans le besoin.

Notre travail nous a également appris que l’un des sourires les plus marquants vient de l’accès aux soins médicaux pour les enfants. Une veuve peut souffrir parce que son enfant est malade et qu’elle est incapable de soulager ses souffrances, ou parce que son enfant ne voit pas ou n’entend pas et a besoin d’aide. C’est pourquoi LIFE met en œuvre des programmes médicaux dans le monde entier à travers la fourniture de médicaments et de fournitures médicales, le soutien aux hôpitaux et aux centres de santé, ainsi que des programmes de santé dans les communautés qui en ont besoin.

– Pourquoi associe-t-on toujours les plus grandes souffrances aux personnes vivant dans les camps ?

Dans les zones de conflit et de catastrophe, les familles peuvent perdre leur logement et leurs sources de revenus, et leurs besoins en matière d’abri, de nourriture, d’eau et de soins médicaux deviennent alors urgents. LIFE participe aux interventions d’urgence humanitaire en fournissant une aide d’urgence, des matériaux d’abri, de la nourriture, de l’eau et des fournitures médicales afin de soutenir les familles déplacées et touchées.

Le premier sourire d’un enfant après l’arrivée de sa famille dans un lieu sûr peut simplement exprimer le retour d’une partie du sentiment de sécurité qu’il avait perdu. Cela peut se produire après une guerre ou toute autre catastrophe environnementale.

– Pouvez-vous nous raconter des histoires vécues qui ont laissé une trace dans vos cœurs ?

Le sourire commence par les besoins fondamentaux, des choses qui peuvent sembler simples : un repas, un médicament, un verre d’eau potable, un livre, une école, une bourse universitaire, un appareil auditif, des lunettes ou un endroit sûr où dormir.

Derrière chaque projet humanitaire que nous avons mis en œuvre au cours de 34 années se trouve une histoire différente. Au Sénégal, par exemple, une aide alimentaire peut permettre à une mère d’offrir de meilleurs repas à ses enfants. En Sierra Leone, un soutien éducatif peut donner à un étudiant la possibilité de poursuivre ses études au lieu de quitter l’école. Au Bangladesh, une nouvelle paire de lunettes peut permettre à un enfant de lire, tandis qu’un médicament pour une personne âgée en Indonésie peut lui offrir la possibilité de vivre plus confortablement.

Ces histoires, malgré les différences entre les pays et les situations, se rejoignent autour d’un même sens : l’aide humanitaire ne concerne pas seulement ce qui est fourni, mais aussi ce qu’elle permet à une personne de faire — poursuivre sa vie dans la dignité et avec espoir.

Le véritable sourire ne se construit pas avec des mots seulement. Parfois, il commence lorsqu’une personne trouve ce dont elle a besoin pour se sentir en sécurité, préserver sa dignité et regarder vers l’avenir avec davantage d’espoir.

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