La retraite : Un temps pour exister autrement

Il arrive un moment dans la vie où l’on n’avance plus au rythme des horloges, mais davantage à celui du cœur. Ce moment, on l’appelle « la retraite ».

Pourtant, ce mot, souvent chargé de clichés, mérite d’être revisité. Car la retraite n’est ni un effacement ni une fin. Elle est une recomposition de la vie, une nouvelle manière d’habiter le temps et, parfois, une véritable renaissance intérieure.

Le faux mythe de la fin

Dans l’imaginaire collectif, la retraite marque la fin de l’activité professionnelle et la sortie du monde du travail. Mais réduire cette étape à un simple « retrait » serait une erreur.

L’être humain n’est pas fait pour l’inaction, mais pour le mouvement, la création, la transmission et le lien avec les autres. La vie elle-même nous l’enseigne : ce qui cesse durablement de se renouveler finit par s’appauvrir. L’eau qui ne circule plus stagne ; la terre que l’on délaisse perd peu à peu sa fertilité.

L’homme, lui aussi, a besoin de rester en éveil : par la pensée, la parole, la curiosité, le partage et l’action.

Le travail : plus qu’un gagne-pain, une identité

Pendant des décennies, le travail façonne une grande partie de notre identité sociale. Nous nous présentons souvent par ce que nous faisons, parfois davantage que par ce que nous sommes.

C’est pourquoi, au moment de la retraite, un vide peut s’installer. Ce n’est pas seulement la fin d’un emploi ou d’une fonction ; c’est parfois la disparition d’un statut, d’habitudes, de relations et d’un regard social auquel on s’était identifié.

Mais cette rupture peut aussi devenir une libération : celle de redevenir maître de son temps et de replacer le mot « vie » avant le mot « travail ».

Le temps retrouvé : entre vertige et vocation

La retraite offre un bien devenu rare : le temps.

Mais elle nous place aussitôt devant une question essentielle : que faire de ce temps retrouvé ?

Beaucoup découvrent alors que disposer de son temps ne suffit pas à donner un sens à ses journées. Le véritable défi n’est donc pas simplement de l’occuper, mais de lui donner une direction.

La retraite n’est pas nécessairement un arrêt. Elle peut être un changement de cap. On ne quitte pas la vie active : on choisit autrement la nature, le rythme et le sens de son activité.

De la retraite à la redirection

Certains continuent à exercer autrement : conseiller, former, accompagner, transmettre une expérience accumulée au fil des années.

D’autres se consacrent davantage à leur famille, à la communauté, à la foi, à la culture, à des engagements associatifs ou à des projets longtemps remis à plus tard.

Les chemins sont multiples, mais un besoin demeure : celui de se sentir encore utile.

La retraite peut alors devenir non pas l’abandon du devoir, mais sa transformation en mission librement choisie. C’est un changement de posture : moins de vitesse, mais davantage de profondeur ; moins de contraintes, mais davantage de sens.

L’expérience acquise durant toute une carrière ne devrait d’ailleurs pas disparaître le jour du départ à la retraite. Elle constitue un capital humain précieux qui peut encore être transmis aux générations suivantes.

Une question de regard

La manière dont une société considère ses retraités en dit beaucoup sur elle-même.

Dans certaines cultures, l’ancien est considéré comme un sage, un dépositaire de la mémoire et un gardien des valeurs. Ailleurs, le retraité devient progressivement invisible, comme si la perte de sa fonction économique signifiait aussi la perte de son utilité sociale.

C’est une vision réductrice.

Une société équilibrée ne peut se construire uniquement avec l’énergie de sa jeunesse. Elle a également besoin de l’expérience de ceux qui l’ont précédée.

La sagesse d’une nation se mesure aussi à la place qu’elle accorde à ses anciens, car ils constituent un trait d’union entre la mémoire d’hier, les réalités d’aujourd’hui et les aspirations de demain.

L’équilibre entre repos et engagement

La retraite ne doit pas davantage devenir une nouvelle course à la performance.

Après des décennies de travail, le repos est légitime et nécessaire. Mais repos ne signifie pas renoncement.

Il s’agit plutôt de rechercher un nouvel équilibre : entre le repos du corps et l’activité de l’esprit, entre la sérénité personnelle et la contribution à la société.

C’est peut-être le temps de penser sans courir, d’agir sans s’imposer, de transmettre sans commander et de donner sans s’épuiser.

Il ne s’agit pas de renoncer au monde, mais de l’habiter autrement : avec davantage de recul, de disponibilité, de bienveillance et de sagesse.

Le sens profond : rester vivant jusqu’au bout

Ce que la retraite révèle parfois, au fond, c’est notre peur du vide.

Mais le vide n’est pas nécessairement une absence. Il peut être un espace disponible, dans lequel quelque chose de nouveau peut naître.

La véritable liberté commence peut-être lorsque l’on cesse de se battre contre le temps pour apprendre enfin à vivre avec lui.

C’est alors la possibilité de redevenir apprenti, lecteur, voyageur, jardinier, ami, grand-parent, conseiller, penseur, citoyen… autant de dimensions de l’existence que le rythme de la vie professionnelle avait parfois reléguées au second plan.

Et surtout, il n’existe pas une seule manière de bien vivre sa retraite. Chacun doit pouvoir inventer la sienne, selon ses aspirations, sa santé, ses moyens, sa famille et son histoire.

Conclusion : la retraite, un art de vivre

La retraite n’est pas la fin du voyage. Elle est une nouvelle traversée, avec un autre rythme et d’autres horizons.

Elle n’efface pas ce qui a été accompli. Au contraire, elle permet parfois d’en comprendre pleinement la valeur et d’en transmettre l’essentiel.

On ne prend pas sa retraite de la vie. On apprend simplement à la vivre autrement.

Après le temps de produire peut venir celui de transmettre. Après le temps des responsabilités, celui de la disponibilité. Après les années où l’on devait constamment regarder l’heure, peut enfin venir le temps où l’on apprend à regarder autour de soi.

La retraite peut ainsi devenir le temps d’observer, d’apprendre encore, de partager, d’aimer et d’inspirer.

Car si la jeunesse possède la force de construire l’avenir, l’expérience des anciens lui apporte la mémoire, le recul et la continuité dont toute société a besoin.

« La retraite n’est pas un déclin, mais un art de vivre. Elle n’est pas la fin d’un cycle, mais la naissance d’un autre — plus libre, plus lucide et, peut-être, plus humain. »

Abidine Cheikhou Beyrouck

Retraité Cadre supérieur RH