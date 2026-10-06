Blog-guerre

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Des parents, des amis et des intermédiaires d’au moins un bloggeur établi à l’étranger ont été cueillis par la police dans le cadre d’une vaste opération visant, selon le porte-parole du gouvernement, à démanteler un réseau n’ayant pour vocation que de colporter de fausses informations dans l’intention de nuire au pays et de pratiquer chantage et racket ; un fonds de commerce apparemment rentable, si l’on en croit les montants qui circulent et dont la véracité n’a pas été prouvée jusqu’à présent. Enfermés dans leur tour d’ivoire à l’étranger, les bloggeurs dont les live sont parfois suivis par des milliers de personnes, paraissaient intouchables. Utilisant les réseaux sociaux à leur guise pour attaquer, vilipender, régler des comptes à leur profit et au profit d’autres terrés dans l’ombre ;pire, s’en prendre à ce qu’il y a de plus sacré, à savoir la vie privée de certains responsables qui se sont abstenus de corrompre quiconque et, parfois même, de ceux qui le sont beaucoup moins, ils font désormais partie du décor et sont même devenus craints.

Mais le pire, en cette affaire, est que ces individus sont utilisés dans des luttes personnelles ou de pouvoir par ceux-là mêmes qui sont censés servir l’État, en leur fournissant des documents parfois confidentiels et les payant au prix fort pour régler des comptes. Ces (ir)responsables qui ont terni la réputation de l’État dans le seul but de s’en prendre a à leurs rivaux ne doivent bénéficier d’aucune circonstance atténuante. Tout comme ceux qui, le long de la chaîne, ont baigné dans ces affaires louches. Une situation que résume bien l’ancien ministre Abdelkader ould Mohamed, dans un post sur Facebook : « le blogueur qui use de son franc-parler en porte la responsabilité. Mais la responsabilité de ceux qui achètent cette langue, la manipulent et l'alimentent est bien plus grande et plus dangereuse, surtout lorsqu'ils sont chargés d'affaires d'État. »

Ahmed ould Cheikh