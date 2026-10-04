COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de sa mission de protection des droits de l’Homme, une délégation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) conduite par son président, M. Mohamed Mahmoud Dahi, et accompagné du Secrétaire général de la Commission, M. Mohamed Ould Brahim, s’est rendue auprès des personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête en cours relative à ce qui est désormais connu sous le nom de « dossier des blogueurs ».

La délégation s’est entretenue avec les personnes concernées et s’est enquise de leurs conditions de détention. Il ressort de cette visite que celles-ci sont détenues dans des locaux adaptés et convenablement aménagés, bénéficient d’une bonne alimentation et disposent, lorsque nécessaire, des médicaments ainsi que des soins médicaux appropriés.

La délégation n’a relevé aucun indice laissant supposer l’existence de mauvais traitements et n’a, par ailleurs, reçu aucune plainte à cet égard.

La Commission constate avec satisfaction les conditions qu’elle a pu observer et continuera, conformément à son mandat et en toute indépendance, à veiller au respect des droits et de la dignité des personnes concernées.

Commission nationale des droits de l’Homme

Nouakchott, le 04 Octobre 2026