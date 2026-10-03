Mauritanie : arrestations des proches de blogueurs, extorsion de fonds, ou tour de vis contre les libertés?

Abderahmane Kmach et Oumoutbeybib Kmach, frère et soeur du célèbre blogueur Sidi Kmach, immigré aux Etats-Unis, très actif contre le régime de Mohamed Cheikh El Ghazouani sur Tik Tok et Facebook, ont été arrêtés entre le 28 et le 30 septembre.

Ces arrestations, touchant d’autres personnes, se poursuivent, avec l’interpellation, vendredi, de notre collègue, Hassan Lebatt.

La justice, à travers le parquet, ne s’est pas encore prononcée au sujet de cette affaire. Mais le Ministre de la Culture, de l’artisanat, chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Houssein ould Meddou, a évoqué le sujet, mercredi dernier, à l’occasion du point de presse consacré aux commentaires des résultats des travaux de la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres.

Face aux journalistes, le responsable de la communication gouvernementale a développé la thèse “d’une nébuleuse d’extorsion de fonds, avec une forme d’organisation bien huilée, à travers des méthodes de change susceptibles de porter atteinte à l’honneur et l’intégrité de leurs victimes”.

Mais au delà de ce récit, les interrogations autour de cette affaire demeurent.

Les autorités passent ainsi à la vitesse supérieure, en soutenant “que les services de sécurité ont décelé des milliers d’opérations de transfert de fonds vers les USA, dont l’objectif des auteurs est de faire chanter et nuire à la réputation de certains hauts responsables, en diffusant de fausses informations”.

Entre ce récit et un tour de vis pour faire taire les voix de plus en plus dérangeantes de certains blogueurs, l’opinion s’interroge.