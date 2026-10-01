﻿Le gouvernement approuve l’adhésion de la Mauritanie au groupe TDB

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de loi autorisant la ratification de l’adhésion de la Mauritanie au Groupe de la Banque pour le Commerce et le Développement en Afrique de l’Est (Groupe TDB), signé le 12 juillet 1985 à Bujumbura, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 30 septembre 2026, rapporte un communiqué publié à l’issue du Conseil des Ministres.

Ce projet de loi “a pour finalité d’autoriser la ratification des statuts du Groupe de la Banque de Commerce et de Développement de l’Afrique de l’Est et Australe (Groupe TDB), une institution financière multilatérale de développement “.

Une adhésion dont les avantages permettront à la Mauritanie “d’accéder à des instruments financiers complémentaires, pour soutenir ses priorités de développement, en particulier dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’industrie, du commerce, du logement durable et du financement du secteur privé” explique le communiqué du gouvernement.

La ratification de ces statuts ouvre également des opportunités “de consolidation des partenariats Sud/Sud, favorise les échanges inter-africains et renforce l’intégration de l’économie mauritanienne aux circuits commerciaux régionaux”.