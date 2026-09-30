Mauritanie : un climat de répression accru contre les militants de l’IRA

Le climat politique en Mauritanie demeure particulièrement tendu pour les militants de l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA). Malgré les appels au dialogue émis par les autorités, la répression contre les figures engagées et les voix dissidentes semble .

Dans ce contexte marqué par la répression des militants des droits de l’homme et des voix critiques, la situation apparaît de plus en plus préoccupante. La pression exercée par les autorités ne se limite plus aux seuls militants, mais semble désormais s’étendre à leurs proches.

Le cas de Mohamed Cissé illustre cette évolution. Activement recherché par les autorités, il expose sa famille à des interventions répétées des forces de sécurité. Son frère, que nous appellerons « Moussa », témoigne d’un quotidien devenu difficile. Depuis le départ de Mohamed, leur domicile fait l’objet d’une surveillance constante. Des agents en civil s’y rendent régulièrement, en particulier lors des manifestations organisées par l’IRA et souvent réprimées par la police.

Selon ce témoignage, cette présence policière permanente a engendré un climat de peur, de traumatisme et de psychose au sein de la famille, qui dit avoir appris à vivre sous pression.

Dans ces conditions, la poursuite du dialogue politique apparaît incertaine, alors que les tensions entre les autorités et les militants de l’IRA continuent de s’exacerber.

IRA Mauritanie