Le MAED participe à Doha à l’ouverture de la 11e réunion annuelle de l’AIIB

Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, Dr Abdallah Ould Souleymane Ould Cheikh Sidia, a participé, lundi à Doha, à l’ouverture de la 11e réunion annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), placée sous le thème : « Les infrastructures de demain : impact et innovation ».

Cette édition marque une étape importante dans l’évolution de la Banque, avec l’ouverture de sa deuxième décennie d’activité et le passage d’une phase de mise en place à une nouvelle étape axée sur l’élargissement de son impact et l’accélération des investissements dans les infrastructures durables.

La rencontre réunit des délégations des pays membres, des décideurs publics, des dirigeants d’entreprises ainsi que des responsables d’institutions financières internationales. Elle porte notamment sur les nouvelles orientations de la Banque et les mécanismes permettant de réduire le déficit de financement des projets d’infrastructures.

Le programme comprend des sessions à huis clos du Conseil des gouverneurs ainsi que des sessions interactives ouvertes consacrées à plusieurs enjeux majeurs, notamment le financement climatique, les infrastructures publiques numériques, la mobilisation de capitaux privés et de financements mixtes en faveur de projets verts, ainsi que le renforcement de la connectivité transfrontalière et régionale pour accroître la résilience.

La participation du ministre vise à renforcer la place de la Mauritanie dans les mécanismes internationaux de financement du développement, à mettre en avant les opportunités d’investissement dans le pays et à mobiliser davantage de ressources, tout en approfondissant le partenariat avec la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures et les différents partenaires financiers.