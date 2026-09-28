Tournoi AJD M’Bagne : Bahé sacré champion à Sorimalé

Le village de Sorimalé a vibré ce dimanche 26 septembre au rythme de la grande finale du tournoi annuel de football de la jeunesse du département de M’Bagne (AJDM). Ce choc tant attendu, qui opposait l'équipe de Bahé à celle de Niabina, s'est soldé par la victoire de Bahé sur le score de 3 buts à 1, clôturant en beauté l'édition de cette année des vacances citoyennes.

L'événement a drainé une foule immense. De nombreux supporters enthousiastes sont venus de tous les coins du département et des localités environnantes pour pousser leur équipe vers la victoire. Les tribunes de fortune et les abords du terrain offraient le spectacle d'une jeunesse unie, festive et passionnée, créant une ambiance électrique tout au long de la partie.

Cette fête de la jeunesse s’est déroulée en présence d'un parterre d'invités de marque, rehaussée par la présence notable du parrain de l'événement, le Colonel des Douanes Sarr Alassane Djibril. À ses côtés figuraient les élus locaux, de nombreux cadres et autorités administratives de la région, ainsi que les forces de sécurité qui ont veillé au parfait déroulement de la manifestation.

Sur le rectangle vert, le match a tenu toutes ses promesses. Les deux formations ont livré un duel intense et de haute facture technique. C'est finalement la sélection de Bahé qui a su faire la différence en concrétisant ses occasions pour s'imposer 3-1 face à une valeureuse équipe de Niabina qui n'a pas démérité jusqu'au coup de sifflet final.

Au moment de la remise des trophées, les organisateurs et les représentants des jeunes ont tenu à exprimer leurs chaleureux remerciements au parrain, le Colonel Sarr Alassane Djibril. Ce dernier n'a ménagé aucun effort, tant sur le plan matériel que financier, pour rendre cette finale agréable, inclusive et hautement festive.

Sur le plan des récompenses, le parrain a marqué les esprits en offrant une enveloppe de 500 000 Ouguiyas à l'équipe championne de Bahé, 400 000 Ouguiyas aux finalistes de Niabina et 100.000 Ouguiyas au meilleur buteur de la finale. Élan de générosité partagé par le député Baboye Kébé et le maire El hadj Hamady Sidi, qui ont chacun mis la main à la poche en octroyant une prime de 100 000 Ouguiyas à chacune des deux formations.

Prenant la parole, le colonel a salué l'esprit de fair-play qui a régné sur le terrain. Il a vivement encouragé la jeunesse du département à persévérer dans l'effort et, surtout, à s'unir pour devenir les moteurs du développement local. Réaffirmant son attachement à sa terre natale et à ses forces vives, le parrain s'est solennellement engagé à continuer d'accompagner et de soutenir la jeunesse dans toutes ses manifestations et projets futurs.

Cette finale marque ainsi le point d'orgue des vacances citoyennes à M'Bagne, laissant le souvenir d'une communion parfaite entre les cadres et la jeunesse autour des valeurs du sport.