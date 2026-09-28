Jeunesse mauritanienne entre stabilité sécuritaire et défis sociaux

À l’heure où le Sahel vacille sous le poids des coups d’État et des attaques djihadistes, la Mauritanie, nation de 4,9 millions d’habitants située entre Afrique noire et Maghreb, résiste.

Depuis plus de quinze ans, aucune attaque majeure n’a visé son territoire. Pourtant, ce fragile îlot de stabilité court un risque autrement plus silencieux, mais tout aussi dévastateur : l’explosion sociale.

Avec plus de six Mauritaniens sur dix âgés de moins de 25 ans, l’équation à résoudre est redoutable. Chômage endémique, système éducatif vacillant, santé sous tension et séquelles persistantes d’un esclavage officiellement aboli mais jamais vraiment digéré dessinent le portrait d’une société au bord de la rupture. Dans les couloirs feutrés des institutions, les réformes s’enchaînent – couverture maladie, modernisation des retraites, refonte de l’école – mais leur impact peine à rattraper l’urgence vécue sur le terrain.

Cet article plonge au cœur de ces contradictions, là où l’héroïsme discret des communautés hôtes rencontre l’indifférence presque ordinaire faite aux héritiers de l’esclavage, où une jeunesse exclue attend que l’on ouvre enfin les portes que l’on a trop longtemps promises.

Dans un Sahel en proie à plus de 450 attaques recensées en 2025, la Mauritanie fait figure d’exception. Aucune attaque majeure n’a endeuillé son territoire depuis 2011. Ce succès, remarquable, ne doit rien au hasard ni à une quelconque protection étrangère. Il tient à une stratégie discrète mais redoutablement efficace, mêlant anticipation politique, gestion fine des équilibres sociaux et diplomatie d’équidistance, sans bases militaires occidentales ni rente pétrolière. L’armée mauritanienne maintient un contrôle strict des frontières, notamment grâce aux Groupements spéciaux d’intervention qui patrouillent sans relâche dans les zones désertiques. Pourtant, cette stabilité repose sur un équilibre fragile. Tant que l’économie n’offrira pas d’emplois à une jeunesse nombreuse, aucun bouclier sécuritaire ne sera définitivement à l’abri. Une jeunesse exclue, sans repères, devient une proie rêvée pour toutes les radicalités.

Stratégie discrète et efficace

Cette fragilité sociale trouve l’une de ses racines les plus douloureuses dans les séquelles de l’esclavage. En mars 2026, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution historique qualifiant la traite transatlantique et l’esclavage des Africains de « crime contre l’humanité » – un texte qui résonne comme un miroir pour la Mauritanie. Sur le papier, le pays a été précurseur en incriminant l’esclavage dans sa Constitution. Dans les faits, les ONG estiment qu’environ 43 000 personnes vivent encore dans des conditions s’apparentant à l’esclavage, sans compter les discriminations invisibles qui gangrènent le tissu social : accès inégal à l’éducation, représentations figées, discriminations à l’embauche. En mai 2026, deux députées de l’opposition, membres du mouvement anti-esclavagiste IRA, ont été condamnées à quatre ans de prison ferme pour des publications sur les réseaux sociaux critiquant le gouvernement, sans que leur immunité parlementaire n’ait été levée. L’Examen périodique universel de janvier 2026 a formulé pas moins de 271 recommandations à l’égard de la Mauritanie, notamment sur l’éradication des discriminations liées à l’esclavage par descendance et la protection des défenseurs des droits humains. La résolution onusienne, aussi symbolique soit-elle, ne changera rien tant que les tribunaux continueront d’emprisonner ceux qui dénoncent l’inacceptable.

À ces blessures historiques s’ajoutent deux réalités humanitaires qu’il convient de distinguer. D’une part, le passif humanitaire national renvoie aux fragilités structurelles internes du pays : sécheresses récurrentes, insécurité alimentaire, accès limité à l’eau potable dans les zones rurales, et des systèmes de santé et d’éducation chroniquement sous-dotés. Ces facteurs affectent avant tout les communautés mauritaniennes vulnérables, indépendamment de tout afflux externe. D’autre part, le défi des réfugiés maliens constitue une pression surajoutée. La Mauritanie est aujourd’hui l’un des premiers pays hôtes de réfugiés en Afrique de l’Ouest, avec plus de 300 000 réfugiés et demandeurs d’asile fuyant pour l’essentiel la crise malienne. Rien que dans la région du Hodh Chargui, le camp de Mbera et 70 villages d’accueil hébergent 290 000 personnes, dont 80 % de femmes et d’enfants. Pour tenter d’endiguer le risque de tensions entre réfugiés et populations locales, le gouvernement et les Nations Unies ont lancé une approche intégrée dotée de 80 millions de dollars, mêlant aide humanitaire immédiate, résilience et développement local. Mais cette générosité atteint ses limites : les ressources locales (eau, nourriture, soins, écoles) sont partagées, ce qui peut générer des tensions avec des communautés hôtes déjà fragilisées par le passif humanitaire national. Le gouvernement doit éviter que l’hospitalité traditionnelle du désert ne bascule en rejet.

Inégalités criantes entre travailleurs

Le secteur sanitaire, lui aussi, est en pleine mutation mais reste confronté à des défis titanesques. Avec l’appui de la Banque mondiale et de l’Union européenne, la proportion de la population bénéficiant d’une protection sociale a presque doublé, passant de 11,6 % en 2019 à 23,1 % en 2024, avec l’objectif affiché d’une couverture sanitaire universelle d’ici 2030. Une première stratégie nationale de santé oculaire a été lancée en mars 2026. Mais les déséquilibres criants persistent : pénurie de spécialistes, matériel obsolète, files d’attente interminables, et inégalités flagrantes entre la capitale et l’intérieur du pays. Le Premier ministre Mokhtar Ould Diay a appelé à accélérer l’adoption d’une nouvelle loi hospitalière pour remédier aux obstacles administratifs qui asphyxient le système. Sans investissements lourds et récurrents, le décollage annoncé pourrait n’être qu’un feu de paille.

La question des retraites et de la protection sociale concentre également des crispations fortes.

Un relèvement significatif de l’âge de départ à 63 ans et une pension des fonctionnaires portée à 100 % ont été adoptés. En avril 2026, le gouvernement a promis une aide exceptionnelle de 30 000 ouguiyas à tous les retraités pour apaiser la grogne ; concrètement réduite à dix mille seulement. Pourtant, l’article 31 de la convention collective du travail, qui régit le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, fait l’objet de deux interprétations radicalement opposées selon les employeurs, générant des milliers de plaintes et révélant des inégalités criantes entre travailleurs de même ancienneté. L’Organisation internationale du Travail accompagne les réformes, mais l’apaisement social durable passe par une correction structurelle, et non par des gestes ponctuels.

Reste le chantier des chantiers : l’éducation. La réforme dite de « l’École républicaine », adoptée en 2022, vise à unifier la gratuité l’enseignement fondamental. Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : le taux net de scolarisation au primaire stagne à 64,3 % ; 70 % des élèves de fin de primaire ne maîtrisent pas la lecture ; 82 % échouent en mathématiques ; et 60 % des instituteurs exercent sans diplôme pédagogique complet. Surtout, le chômage des jeunes atteint des sommets : 47 % des jeunes Mauritaniens âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi. La formation professionnelle reçoit des fonds importants – 36 millions d’euros injectés par la Banque islamique de développement pour développer des pôles spécialisés – mais l’écart entre l’école et l’entreprise reste abyssal. Un observateur politique n’hésite pas à parler d’un « état d’urgence pour la jeunesse », dénonçant des discours convenus et des promesses sans lendemain. Dans le contexte sécuritaire troublé du Sahel, l’absence de perspectives pour cette jeunesse constitue un danger existentiel.

La Mauritanie des années 2020 ressemble à ce marcheur qui a su traverser les champs de mines du Sahel sans encombre, mais qui trébuche désormais sur ses propres faiblesses sociales. Le pays dispose d’atouts certains : une stabilité sécuritaire enviable, une diaspora compétente, des ressources minières et gazières qui commencent à peine à être exploitées, et un leadership diplomatique reconnu. Pourtant, la pression monte : séquelles d’un esclavage multiséculaire que l’on peine à transcender, passif humanitaire national chronique, afflux continu de réfugiés, santé à deux vitesses, retraites injustes, et un système éducatif qui laisse sur le bord du chemin des générations entières. La principale richesse du pays – cette jeunesse qui ne demande qu’à croire – ne pourra retrouver espoir que si les autorités appliquent les lois, financent massivement l’éducation et la formation, sécurisent les parcours professionnels, et ouvrent une véritable justice réparatrice pour les descendants d’esclaves. Faute de quoi, le fragile équilibre si patiemment construit par Nouakchott pourrait bien, un jour, se fissurer. Et avec lui, l’un des derniers îlots de stabilité d’un Sahel en feu.

Seyid Mohamed Beibakar, Colonel à la retraite