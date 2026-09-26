"Réparer les coeurs": L’expertise du Centre National de Cardiologie franchit les frontières avec une première médicale à Antananarivo

Le Centre National de Cardiologie (CNC) s'impose désormais comme un pôle d'excellence et une référence incontournable pour la formation et la médecine de pointe en Afrique. Illustration concrète de ce savoir-faire de haut niveau, une équipe de spécialistes mauritaniens vient de réaliser une prouesse technique inédite à Madagascar.

Dans le cadre d’une mission de soin et de compagnonnage médical entamée le 25 septembre pour s’achever le 5 octobre 2026 à Antananarivo, deux cardiologues interventionnels du CNC ont effectué avec succès une dilatation mitrale percutanée par cathétérisme cardiaque. Cette intervention hautement technique constitue une première médicale absolue dans l'histoire de la médecine malgache.

Cette mission s'inscrit dans la continuité du rôle de formateur que tient le CNC sur le continent. Le centre accueille et forme régulièrement des praticiens de toute l'Afrique, à l'image des quatre stagiaires malgaches formés au sein de l'établissement en 2026.

Saluée avec enthousiasme par la population et les autorités de Madagascar, cette action de coopération Sud-Sud bénéficie du soutien de l'ONG monégasque Share, qui accompagne activement le transfert de compétences et le rayonnement des experts africains.