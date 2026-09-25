À propos de BLS International Services Limited

* Après la récente nomination de Scott Morrison, BLS International étoffe son équipe de conseillers stratégiques internationaux pour accompagner sa prochaine phase de croissance

* Des personnalités internationales de premier plan rejoignent son conseil consultatif mondial pour soutenir son expansion internationale

Nouakchott, le 24 septembre 2026 — BLS International Services Limited, acteur mondial de premier plan des technologies fondées sur l’IA et partenaire de confiance des gouvernements et des citoyens pour les services numériques, annonce la nomination de Toomas Hendrik Ilves, ancien président de l’Estonie, au poste de conseiller stratégique mondial.

Cette nomination fait suite à celle de Scott Morrison, ancien Premier ministre australien, au même poste, et vient renforcer le conseil consultatif mondial de BLS International.

Homme d’État reconnu et défenseur des technologies, Toomas Hendrik Ilves a exercé deux mandats à la présidence de l’Estonie, de 2006 à 2016, après un parcours remarquable dans la diplomatie, les affaires gouvernementales, les institutions internationales et les politiques technologiques. Il est largement reconnu pour avoir promu le développement numérique avancé et la gouvernance électronique de l’Estonie, faisant de son pays l’une des sociétés numériques les plus avancées au monde durant sa présidence. Son engagement de longue date en faveur de l’administration électronique, de la cybersécurité et de la transformation numérique rejoint pleinement la volonté de BLS International de rendre les services aux citoyens plus accessibles, plus sûrs et plus efficaces.

Forte de plus de vingt ans d’expérience, BLS International s’est imposée à l’échelle mondiale dans les services de visas, les services consulaires et les services aux citoyens, avec des activités dans plus de 100 pays et 46 gouvernements clients. L’expertise de Toomas Hendrik Ilves en matière de transformation numérique et de gouvernance électronique apportent un éclairage précieux à la prochaine phase de croissance de l’entreprise. Ses analyses stratégiques, associées aux capacités technologiques de BLS International et à sa vaste expérience dans la fourniture à grande échelle de services aux gouvernements et aux citoyens, ouvriront de nouvelles perspectives pour faire progresser l’innovation, améliorer les prestations et favoriser une croissance internationale durable.

À l’occasion de cette nomination, Shikhar Aggarwal, directeur général conjoint de BLS International, a déclaré : « Nous entamons une nouvelle phase importante de notre croissance, avec une ambition claire : étendre notre présence internationale et approfondir nos relations avec les gouvernements et les parties prenantes. Nous avons constitué une équipe solide et avons réuni des conseillers de haut niveau qui apportent à notre organisation une expérience précieuse et des perspectives variées. Nous sommes ravis d’accueillir Son Excellence Toomas Hendrik Ilves en tant que conseiller stratégique mondial, alors que nous poursuivons le renforcement de notre position de partenaire de confiance des gouvernements et des citoyens à travers le monde. »

Toomas Hendrik Ilves, conseiller stratégique mondial de BLS International et ancien président de l’Estonie, a déclaré : « La remarquable transformation numérique de l’Inde et sa volonté de développer des services publics fondés sur la technologie et centrés sur les citoyens ont donné naissance à un modèle qui suscite l’intérêt du monde entier. Les progrès du pays dans la construction d’infrastructures publiques numériques et la mise en place de services publics plus efficaces et accessibles offrent de précieux enseignements au reste du monde. BLS International incarne cette approche novatrice et dispose des atouts nécessaires pour mettre ses capacités au service d’un public plus large à l’échelle mondiale. Je suis heureux de collaborer avec BLS International et me réjouis de pouvoir accompagner son ambition de se développer à l’international et de contribuer à l’évolution de services sûrs, efficaces et centrés sur les citoyens dans le monde entier. »

BLS International a enregistré de solides résultats au titre de l’exercice 2026 (FY26), avec un chiffre d’affaires consolidé de 29,98 milliards de roupies indiennes, en hausse de 36,7 % sur un an, et un bénéfice net de 7,24 milliards de roupies indiennes, en progression de 34,1 %. Ces résultats témoignent de la solidité de ses activités internationales et de son modèle de services fondé sur la technologie, alors que l’entreprise poursuit son expansion et propose des services sûrs, transparents et centrés sur les citoyens à travers le monde.

À propos de BLS International Services Limited

BLS International Services est un partenaire mondial de confiance, spécialisé dans les services technologiques pour les gouvernements et les citoyens. Depuis 2005, l’entreprise jouit d’une réputation irréprochable dans les domaines des visas, passeports, services consulaires et citoyens, E-gouvernance, attestations, biométrie, E-visas et services de détail.

L’entreprise figure parmi les « India’s Most Valuable Companies » du magazine Business Today, les entreprises « Best under a Billion » de Forbes Asia et celles du classement « Fortune India’s Next 500 ».

La société collabore avec plus de 46 gouvernements clients, incluant des missions diplomatiques, ambassades et consulats, et s’appuie sur des technologies et des processus garantissant la sécurité des données. BLS International dispose aujourd’hui d’un réseau mondial de plus de 50 000 centres à travers le monde, et emploie plus de 60.000 collaborateurs, offrant des services consulaires, biométriques et citoyens de haute qualité.

BLS International est certifiée CMMI niveau de maturité 5 pour DEV, SVC et Security (V3.0), ISO 9001:2015 pour les systèmes de management de la qualité, ISO 27001:2013 pour les systèmes de management de la sécurité de l’information, ISO 14001:2015 pour les systèmes de management environnemental, entre autres.

BLS International est la seule entreprise cotée dans ce domaine, avec des opérations dans plus de 100 pays. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.blsinternational.com.

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